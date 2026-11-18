Bác sĩ Chu Thị Dung, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết theo y học cổ truyền, ngải cứu có vị đắng, cay, tính ấm, có công năng chỉ huyết, trừ hàn thấp, điều kinh và an thai. Nhờ đó, ngải cứu được sử dụng trong nhiều bài thuốc và phương pháp điều trị, đặc biệt với các chứng bệnh liên quan đến hàn (lạnh).

Bác sĩ Chu Thị Dung cho biết, theo tài liệu dược liệu y học cổ truyền, liều ngải cứu khô dạng thuốc sắc thường khoảng 6 - 12 g/ngày. Tuy nhiên, người dân không nên tự ý sắc uống hằng ngày ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Hỗ trợ giải cảm, giảm đau xương khớp và cải thiện giấc ngủ

Theo bác sĩ Dung, ngải cứu thường được sử dụng trong các trường hợp cảm mạo phong hàn, với biểu hiện sợ lạnh, đau đầu, đau mỏi cơ thể. Phương pháp chườm ngải cứu giúp làm ấm, hỗ trợ giảm cảm giác khó chịu do lạnh.

Trong điều trị đau xương khớp, ngải cứu được sử dụng khá phổ biến ở những trường hợp đau tăng khi trời lạnh, đau mỏi hoặc co cứng cơ. Các phương pháp chườm ngải cứu và cứu ngải cũng được ứng dụng trong điều trị, phục hồi chức năng.

"Theo y học cổ truyền, đau nhức cơ xương khớp có thể liên quan đến tình trạng phong, hàn, thấp xâm nhập khiến kinh lạc tắc trở, khí huyết lưu thông không thông suốt. Với đặc tính ấm, ngải cứu được sử dụng theo nguyên tắc ôn kinh, tán hàn, trừ thấp và thông kinh lạc để hỗ trợ giảm đau. Có thể hiểu đơn giản rằng việc làm ấm vùng cơ khớp bị đau giúp giảm sự co cứng và tạo cảm giác dễ chịu hơn", bác sĩ Dung nói.

Dưới góc độ y học hiện đại, nhiệt từ phương pháp chườm ấm có thể giúp giãn mạch tại chỗ, tăng lưu lượng máu và thư giãn cơ, qua đó góp phần giảm cảm nhận đau. Ngải cứu cũng chứa tinh dầu và các hợp chất thực vật như flavonoid, terpenoid; một số thành phần đã được nghiên cứu và ghi nhận hoạt tính chống oxy hóa, kháng viêm trong các thử nghiệm.

Về giấc ngủ, ngải cứu được sử dụng trong một số phương pháp hỗ trợ điều trị mất ngủ theo Y học cổ truyền. Hơi ấm từ phương pháp chườm có thể giúp người bệnh thư giãn, giảm đau mỏi và tạo cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, bằng chứng về tác dụng an thần trực tiếp của ngải cứu, đặc biệt khi dùng đường uống, hiện vẫn còn hạn chế.

Không phải ai cũng nên dùng ngải cứu

Bác sĩ Dung cho biết theo y học cổ truyền, ngải cứu có tính ấm nên cần thận trọng ở người có thể bệnh âm hư, huyết nhiệt. Việc sử dụng làm thuốc cần căn cứ vào tình trạng sức khỏe và đặc điểm bệnh lý của từng người.

Người dân không chườm lên vùng da có vết thương, vùng mất cảm giác, vùng sưng nề sau chấn thương hoặc khi sốt cao, nhiễm trùng ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Người lớn tuổi, đặc biệt người mắc tiểu đường có biến chứng thần kinh ngoại biên, cần lưu ý khi chườm nóng vì có thể khó nhận biết nhiệt độ, làm tăng nguy cơ bỏng da.

Người mắc bệnh gan, thận, bệnh thần kinh hoặc đang dùng thuốc điều trị lâu dài nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng ngải cứu dưới dạng thuốc sắc, cao chiết hoặc tinh dầu.

Phụ nữ mang thai và cho con bú cũng cần tham khảo ý kiến nhân viên y tế, không tự ý dùng ngải cứu làm thuốc.

Người có tiền sử dị ứng với ngải cứu hoặc các cây thuộc họ cúc nên tránh sử dụng.

"Ngải cứu có nhiều ứng dụng trong y học cổ truyền, nhất là các phương pháp sử dụng nhiệt để hỗ trợ điều trị chứng bệnh liên quan đến lạnh. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào tình trạng bệnh, cách sử dụng và thể trạng từng người. Người dân nên tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi dùng ngải cứu với mục đích điều trị", bác sĩ Dung lưu ý.

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