Đau đầu gối khi đi cầu thang: 3 nguyên nhân người trung niên cần biết

Đau đầu gối khi leo cầu thang là tình trạng khá phổ biến ở người trung niên. Khi leo cầu thang, đầu gối phải liên tục gập và duỗi để nâng đỡ trọng lượng cơ thể. Đồng thời, các cơ ở đùi, hông phải hoạt động để giữ thăng bằng và đưa cơ thể lên cao. Những chuyển động này làm tăng lực tác động lên khớp bánh chè với xương đùi, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Thoái hóa khớp gối có thể gây đau khi leo cầu thang ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Nếu đau đầu gối kéo dài khi leo cầu thang, người trung niên có thể đang mắc một trong những vấn đề sau:

Hội chứng đau bánh chè - đùi

Hội chứng đau bánh chè - đùi gây đau ở phía trước đầu gối, xung quanh hoặc phía sau xương bánh chè. Đây là một trong những nguyên nhân thường gặp khiến người bệnh đau đầu gối khi leo cầu thang, ngồi xổm hoặc đứng lên sau khi ngồi lâu.

Người mắc hội chứng này thường cảm thấy đau âm ỉ ở phía trước đầu gối. Cơn đau tăng khi leo hoặc xuống cầu thang, chạy bộ, nhảy hoặc gập gối. Một số người còn cảm thấy đầu gối phát ra tiếng lạo xạo khi đứng lên sau khi ngồi lâu.

Để cải thiện tình trạng này, người bệnh cần điều chỉnh những hoạt động gây đau và tập các bài tăng cường sức mạnh cơ đùi, cơ hông theo hướng dẫn của chuyên gia vật lý trị liệu. Không nên ngừng hoàn toàn vận động vì điều này khiến cơ bắp yếu hơn, làm giảm khả năng nâng đỡ khớp gối, chuyên gia vật lý trị liệu Gary Calabrese tại trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ) cho biết.

Thoái hóa khớp gối

Thoái hóa khớp gối là một trong những nguyên nhân quan trọng gây đau đầu gối ở người trung niên và cao tuổi. Tình trạng này xảy ra khi sụn khớp dần bị tổn thương, khiến khả năng bảo vệ và giảm ma sát giữa các đầu xương suy giảm. Hệ quả là khiến khớp đau và khó vận động hơn qua thời gian.

Một điểm cần lưu ý là thoái hóa khớp không đồng nghĩa với việc người bệnh phải ngừng vận động. Ngược lại, tập luyện phù hợp có thể giúp tăng cường cơ đùi, cải thiện khả năng vận động và giảm áp lực lên khớp. Tùy mức độ bệnh, bác sĩ sẽ cân nhắc thuốc giảm đau, vật lý trị liệu hoặc những phương pháp điều trị khác.

Rách sụn chêm

Sụn chêm là hai miếng sụn có hình giống chữ C, nằm giữa xương đùi và xương chày. Chúng có nhiệm vụ phân phối lực, hấp thụ chấn động và giúp ổn định khớp gối. Khi sụn chêm bị rách, người bệnh sẽ bị đau khi gập gối, xoay người hoặc leo cầu thang.

Ở người trẻ, rách sụn chêm thường xảy ra sau những động tác xoay đầu gối đột ngột khi bàn chân vẫn cố định trên mặt đất, chẳng hạn trong lúc chơi thể thao. Trong khi đó, ở người trung niên, sụn chêm sẽ suy giảm độ đàn hồi theo tuổi tác và dễ bị tổn thương hơn, ngay cả khi thực hiện những hoạt động thường ngày.

Các triệu chứng thường gặp là đau, sưng, cứng khớp và khó vận động đầu gối. Một số người có cảm giác đầu gối bị cứng khớp, không thể duỗi hoặc gập hoàn toàn. Người bệnh cũng cảm thấy đầu gối không vững khi đứng hoặc đi lại.

Nếu nghi ngờ rách sụn chêm, người mắc cần đi khám. Tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ sẽ yêu cầu điều chỉnh khi hoạt động, vật lý trị liệu hoặc phẫu thuật. Không phải mọi trường hợp rách sụn chêm đều cần phẫu thuật, theo Medical News Today.