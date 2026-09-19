Ngải cứu mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe?

Ngải cứu có thể mang lại một số tác dụng tiềm năng sau, theo trang sức khỏe Health.

Hỗ trợ tiêu hóa

Khi dùng đường uống, ngải cứu có thể giúp thư giãn đường tiêu hóa và đường mật, đồng thời thúc đẩy tiết mật. Mật đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa chất béo và hỗ trợ thức ăn di chuyển qua hệ tiêu hóa.

Có đặc tính chống oxy hóa

Nghiên cứu đăng trên Molecules năm 2020 cho thấy ngải cứu có hoạt tính chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tổn thương do gốc tự do, vốn có thể gia tăng khi cơ thể tiếp xúc khói thuốc, ánh nắng và ô nhiễm.

Ngải cứu thường được dùng trong các bài thuốc dân gian và chứa nhiều hợp chất có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Hỗ trợ huyết áp

Nghiên cứu trên Healthcare năm 2023 ghi nhận phương pháp cứu ngải có thể giúp hạ huyết áp. Trong phương pháp này, thảo dược chứa ngải cứu được đốt và sử dụng trên các huyệt châm cứu.

Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu để xác định hiệu quả và cơ chế tác động.

Có thể ảnh hưởng chu kỳ kinh nguyệt

Theo Trung tâm Quốc gia về Y học Bổ sung và Tích hợp Mỹ, ngải cứu có thể kích thích kinh nguyệt. Lá và hoa từng được sử dụng trong một số bài thuốc hỗ trợ vô kinh và đau bụng kinh.

Có khả năng kháng khuẩn, kháng nấm

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, tinh dầu ngải cứu cho thấy khả năng tác động lên nấm Candida. Tinh dầu từ lá và thân cây cũng được nghiên cứu về khả năng chống lại một số vi khuẩn như E. coli và Salmonella enteritidis.

Không phải ai cũng nên dùng

Ngải cứu có nhiều dạng như lá khô, bột, viên nang, chiết xuất và tinh dầu. Người dùng nên tuân thủ hướng dẫn trên sản phẩm và hỏi bác sĩ nếu sử dụng dạng cô đặc hoặc bổ sung lâu dài.

Phụ nữ mang thai không nên sử dụng ngải cứu vì loại thảo dược này có thể kích thích co bóp tử cung và làm tăng nguy cơ sảy thai.

Người mắc tiểu đường hoặc kháng insulin, hen suyễn cũng nên hỏi bác sĩ trước khi dùng. Ngải cứu chứa thujone, hợp chất có độc tính nếu sử dụng với lượng cao.

Ngoài ra, ngải cứu có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Người đang dùng warfarin, heparin, clopidogrel (Plavix), ibuprofen, naproxen hoặc aspirin cần tham khảo bác sĩ trước khi sử dụng.

Ngải cứu không nên được xem là thuốc điều trị bệnh. Nếu đang mắc bệnh hoặc dùng thuốc kê đơn, cần hỏi bác sĩ trước khi sử dụng các sản phẩm ngải cứu, đặc biệt là tinh dầu và dạng chiết xuất đậm đặc.