Ăn chay có giúp hạ huyết áp tốt hơn ăn thịt?

Ăn chay đúng cách giúp giảm cân, cholesterol và nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy người ăn chay có xu hướng ít bị huyết áp cao hơn so với người ăn nhiều thịt, chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Ăn chay đúng cách sẽ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san JAMA Internal Medicine cho thấy chế độ ăn chay giúp giảm trung bình khoảng 4,8 mmHg huyết áp tâm thu và 2,2 mmHg huyết áp tâm trương so với chế độ ăn có thịt.

Mức giảm này tuy không quá lớn nhưng vẫn có ích cho sức khỏe tim mạch. Chỉ cần giảm vài mmHg huyết áp cũng có thể góp phần làm giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim, tiến sĩ Daniel W. Jones, giáo sư tại Đại học Mississippi (Mỹ), cho biết.

Một trong những lý do quan trọng là chế độ ăn chay thường chứa ít chất béo có hại hơn. Thịt đỏ và các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói thường chứa nhiều chất béo có hại, có thể làm tăng cholesterol "xấu" LDL, dễ gây xơ vữa động mạch và khiến thành mạch kém đàn hồi. Khi mạch máu cứng hơn, huyết áp cũng có xu hướng tăng lên.

Bên cạnh đó, chế độ ăn chay thường có nhiều kali, magiê và chất xơ từ rau xanh, trái cây, đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Kali giúp cơ thể đào thải bớt natri qua nước tiểu, từ đó làm giảm áp lực lên thành mạch máu. Magiê lại giúp giãn mạch. Chất xơ giúp ổn định đường huyết, nuôi lợi khuẩn ruột, giảm viêm và cải thiện độ nhạy insulin.

Ưu tiên các món ít chế biến

Tuy nhiên, không phải mọi chế độ ăn chay đều tốt cho tim mạch. Một số người ăn chay nhưng lại ăn nhiều thực phẩm chế biến như mì ăn liền, đồ chiên rán, bánh ngọt hoặc các sản phẩm chay công nghiệp nhiều muối. Những món này có thể làm tăng nguy cơ mắc huyết áp cao, thậm chí làm mất đi lợi ích của chế độ ăn chay.

Các chuyên gia cho rằng để tối ưu hóa lợi ích sức khỏe của chế độ nhiều thực vật, mọi người cần ưu tiên các món ít chế biến, đặc biệt là tươi nguyên, như rau củ, trái cây, đậu, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt.

Ngược lại, một chế độ ăn vẫn có thịt nhưng ưu tiên cá, thịt, gia cầm, hạn chế thịt đỏ, đồng thời ăn nhiều rau xanh cũng rất tốt cho huyết áp.

Ví dụ điển hình là chế độ ăn Địa Trung Hải. Chế độ ăn này không loại bỏ hoàn toàn thịt nhưng khuyến khích ăn nhiều rau củ, dầu ô liu, cá và các loại hạt.

Dù chế độ ăn chay có nhiều lợi ích nhưng bỏ hoàn toàn thịt trong thời gian dài có thể dẫn đến thiếu vitamin B12, sắt, kẽm, omega-3 và protein. Đây đều là những dưỡng chất rất quan trọng với sức khỏe, theo Verywell Health.