Nghiên cứu: Đồ uống đơn giản giúp người lớn tuổi hạ huyết áp cực hay

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y sinh Free Radical Biology and Medicine đã phát hiện đồ uống quen thuộc, người lớn tuổi chỉ cần uống 2 lần mỗi ngày trong 2 tuần đã có thể giảm huyết áp đáng kể.

Nitrat có vai trò gì?

Nitrat có trong nhiều loại rau như rau chân vịt, xà lách, thì là, cần tây đặc biệt là trong củ dền. Chất này đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp.

Nitrat khi vào miệng sẽ được các vi khuẩn tại đây biến đổi thành oxit nitric - chất giúp mạch máu thư giãn và hoạt động tốt hơn để hạ huyết áp.

Khi con người già đi, cơ thể tự sản xuất ít oxit nitric hơn và vi khuẩn có hại trong miệng tăng lên làm tăng huyết áp. Tìm ra cách giảm vi khuẩn có hại, tăng vi khuẩn có lợi sẽ giúp cơ thể tạo ra nhiều oxit nitric để hạ huyết áp hiệu quả.

Nghiên cứu cho thấy nước ép củ dền có thể giúp giảm huyết áp cao Ảnh: P.Hậu tạo từ Gemini

Nghiên cứu đã phát hiện điều gì?

Nghiên cứu do Đại học Exeter (Anh) thực hiện trên 75 người tham gia, gồm 39 người dưới 30 tuổi và 36 người từ 60 - 70 tuổi. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá tác động của nitrat trong chế độ ăn đến hệ vi khuẩn trong khoang miệng, quá trình sản sinh oxit nitric, chức năng mạch máu ở người trẻ và người lớn tuổi.

Những người tham gia hoàn thành 2 giai đoạn riêng biệt kéo dài 2 tuần.

Giai đoạn 1: Họ uống liều lượng nước ép củ dền giàu nitrat thông thường.

Giai đoạn 2: Họ uống một nước ép đã loại bỏ nitrat.

Nước ép củ dền giúp giảm đáng kể vi khuẩn có hại trong miệng

Kết quả, 2 nhóm tuổi đều cho thấy những thay đổi đáng kể trong hệ vi sinh vật miệng sau khi uống nước ép củ dền giàu nitrat. Tuy nhiên, những thay đổi này không giống nhau ở người trẻ và người lớn tuổi.

Sau giai đoạn uống nước ép củ dền giàu nitrat, huyết áp của người lớn tuổi đã giảm xuống rõ rệt Ảnh: AI

Đặc biệt ở người lớn tuổi, nước ép củ dền giúp giảm đáng kể những vi khuẩn có hại trong miệng, đồng thời giúp tăng các vi khuẩn có lợi.

Đáng chú ý, mặc dù khi bắt đầu nghiên cứu, người lớn tuổi có huyết áp cao hơn nhóm người trẻ, nhưng sau giai đoạn uống nước ép củ dền giàu nitrat, huyết áp của họ đã giảm xuống rõ rệt, theo trang tin khoa học Sciencedaily.

Theo các nhà nghiên cứu, quá trình lão hóa khiến cơ thể sản xuất ít oxit nitric hơn, từ đó ảnh hưởng đến chức năng của mạch máu. Trong khi đó, một số vi khuẩn có lợi trong miệng có khả năng chuyển hóa nitrat từ thực phẩm thành oxit nitric. Chất này giúp mạch máu giãn nở, tăng cường lưu thông máu và duy trì huyết áp ổn định. Đây cũng là lý do oxit nitric được xem là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tim mạch.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng thực phẩm giàu nitrat làm thay đổi hệ vi sinh vật đường miệng từ đó làm giảm huyết áp ở người lớn tuổi. Vì vậy, tiêu thụ nhiều rau giàu nitrat hơn có thể giúp người lớn tuổi ổn định huyết áp. Và một mẹo rất đơn giản là uống nước ép củ dền 2 lần mỗi ngày trong vòng 2 tuần. Ngoài ra, có thể thay thế củ dền bằng các loại rau giàu nitrat khác như rau chân vịt, xà lách, cần tây hoặc rau thì là.