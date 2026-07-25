3 triệu chứng đột quỵ dễ bị nhầm với mệt mỏi

Dưới đây là những triệu chứng cảnh báo đột quỵ dễ bị nhầm với mệt mỏi thông thường:

Cảm giác kiệt sức xuất hiện đột ngột

Sau 1 ngày làm việc hoặc vận động nhiều, cảm giác mệt mỏi là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu cơ thể bỗng nhiên kiệt sức, yếu hẳn đi mà không có nguyên nhân rõ ràng, người bệnh cần cảnh giác, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Triệu chứng mệt mỏi đột ngột của đột quỵ đôi khi dễ bị nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường ẢNH MINH HỌA: P.H tạo từ Gemini

Đây không phải là cảm giác uể oải tăng dần như sau khi làm việc mà là tình trạng xuất hiện rất nhanh, khiến người bệnh cảm thấy như không còn sức để đứng, đi hoặc thực hiện các hoạt động thường ngày.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), một số người, đặc biệt là phụ nữ, thay vì yếu liệt rõ ở một bên thì có thể gặp các biểu hiện không điển hình của đột quỵ. Những biểu hiện này thường là mệt lả, yếu toàn thân.

Vì triệu chứng khá giống tình trạng thiếu ngủ hoặc làm việc quá sức nên nhiều người dễ phớt lờ. Nếu cảm giác kiệt sức xuất hiện đột ngột và đi kèm chóng mặt, nói khó hoặc mất thăng bằng, người mắc cần đến bệnh viện ngay.

Chóng mặt, mất thăng bằng

Chóng mặt là triệu chứng khá phổ biến và thường được cho là do tụt huyết áp, thiếu ngủ hoặc cơ thể mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu cảm giác này xuất hiện đột ngột, dữ dội, đặc biệt kèm theo đi đứng loạng choạng hoặc không giữ được thăng bằng, đó có thể là dấu hiệu của đột quỵ.

Theo AHA, mất thăng bằng và chóng mặt xuất hiện đột ngột là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm của đột quỵ. Tình trạng này thường xảy ra khi vùng tiểu não hoặc thân não bị thiếu máu, khiến người bệnh có cảm giác như say, bước đi không vững hoặc khó phối hợp các động tác. Khác với chóng mặt do mệt mỏi, các triệu chứng này thường không cải thiện dù đã nghỉ ngơi, thậm chí có thể đi kèm nhìn mờ, nói khó hoặc yếu tay chân.

Nhìn đôi tưởng do mỏi mắt

Sau nhiều giờ làm việc với máy tính hoặc điện thoại, mắt thường có cảm giác mỏi và nhìn không còn rõ như trước nữa. Tuy nhiên, nếu thị lực giảm đột ngột, nhìn đôi hoặc mất thị lực ở một hoặc hai mắt mà không có nguyên nhân rõ ràng, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ.

Mất thị lực đột ngột là một trong những triệu chứng quan trọng của đột quỵ, tiến sĩ Brian Mac Grory, bác sĩ thần kinh mạch máu tại Trường Y Đại học Duke (Mỹ), cho biết.

Nguyên nhân là lưu lượng máu đến vùng não xử lý hình ảnh hoặc đến mắt bị gián đoạn, khiến khả năng nhìn suy giảm nhanh chóng. Nếu triệu chứng này xuất hiện cùng với đau đầu dữ dội, chóng mặt, nói khó hoặc yếu một bên cơ thể, người bệnh cần gọi cấp cứu ngay thay vì chờ xem tình trạng có tự cải thiện hay không, theo Healthline.