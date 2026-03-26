Sức khỏe

Nho đỏ hay nho xanh: Loại nào giàu chất chống oxy hóa hơn?

Nguyễn Vy
26/03/2026 20:12 GMT+7

Nho là loại trái cây quen thuộc, cung cấp nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho não bộ, tim mạch và tế bào.

Dù nho xanh và nho đỏ có giá trị dinh dưỡng khá tương đồng, nhưng khi xét riêng về hàm lượng chất chống oxy hóa, nho đỏ thường chiếm ưu thế, theo trang sức khỏe Health.

Sự khác biệt này chủ yếu đến từ anthocyanin - hợp chất tạo nên màu đỏ tím đặc trưng của nho đỏ. Đây là chất chống oxy hóa mạnh, tập trung ở lớp vỏ. Trong khi đó, nho xanh không chứa anthocyanin nên có màu nhạt hơn và hàm lượng chất chống oxy hóa thấp hơn.

Ngoài ra, các giống nho có màu càng sẫm thường chứa nhiều resveratrol - một hợp chất nổi bật giúp bảo vệ tế bào. Bên cạnh đó, nho còn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa khác như flavonol (quercetin, catechin, kaempferol), axit phenolic và tannin, góp phần nâng cao giá trị dinh dưỡng.

Chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe. Chúng giúp trung hòa gốc tự do - những phân tử có thể gây tổn thương tế bào và thúc đẩy lão hóa. Khi tích tụ, gốc tự do làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch và ung thư.

Xét riêng về hàm lượng chất chống oxy hóa, nho đỏ chiếm ưu thế hơn nho xanh

Tốt cho tim mạch và não bộ

Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, đặc biệt ở nho đỏ, loại quả này mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch. Các hợp chất trong nho giúp bảo vệ thành mạch, hỗ trợ ổn định huyết áp và giảm cholesterol xấu LDL. Anthocyanin giúp động mạch linh hoạt hơn, trong khi resveratrol thúc đẩy sản xuất nitric oxide, góp phần giãn mạch và cải thiện lưu thông máu. Đồng thời, các chất này còn có đặc tính chống viêm, giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Không chỉ tốt cho tim, nho còn hỗ trợ sức khỏe não bộ. Các chất như resveratrol và polyphenol có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa não, giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và bệnh Alzheimer. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Foods năm 2024 cho thấy chiết xuất nước ép nho có thể cải thiện trí nhớ, khả năng ngôn ngữ và tốc độ xử lý thông tin. Những lợi ích này liên quan đến khả năng giảm viêm, giảm stress oxy hóa và tăng lưu lượng máu lên não.

Nếu ưu tiên chất chống oxy hóa, nho đỏ là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, cả nho đỏ và nho xanh đều mang lại lợi ích sức khỏe khi được sử dụng hợp lý trong chế độ ăn hằng ngày.

