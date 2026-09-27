3 thí sinh Việt Nam đoạt huy chương xuất sắc kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Ngày 27.9, kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 năm 2026 đã bế mạc. Kỳ thi năm nay quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 64 nghề. 12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề gồm: cơ điện tử; điện lạnh; thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD; công nghệ may thời trang; năng lượng tái tạo; phay công nghệ cao; tiện công nghệ cao; sơn ô tô; chăm sóc sức khỏe và xã hội; lắp đặt điện; công nghệ xe cơ giới hạng nặng.

Theo thông tin từ ban tổ chức, kết quả 3 thí sinh đoạt huy chương xuất sắc (Medal for Excellence) ở các nghề tiện CNC, phay CNC và năng lượng tái tạo. Cụ thể:

Đỗ Văn Đức (Viện đào tạo Kỹ năng nghề Denso Việt Nam, Công ty Denso) đoạt huy chương xuất sắc nghề tiện CNC;

Nguyễn Ngọc Được (Viện đào tạo Kỹ năng nghề Denso Việt Nam, Công ty Denso) đoạt huy chương xuất sắc nghề phay CNC;

Ông Phú Quy (sinh viên Trường CĐ Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa) đoạt huy chương xuất sắc nghề năng lượng tái tạo.

Theo ban tổ chức, huy chương xuất sắc được trao cho các thí sinh có thành tích xuất sắc đoạt 700 điểm trở lên (theo thang điểm 800).

Đáng chú ý, Đỗ Văn Đức được lựa chọn là thí sinh có thành tích xuất sắc đại diện Việt Nam để vinh danh tại lễ bế mạc kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48.

Đoàn Việt Nam tham gia kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 năm 2026 tại Thượng Hải (Trung Quốc) ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Thi nhiều nghề mới, kỹ năng mới

Theo đại diện đoàn Việt Nam, "Tổ chức Kỹ năng nghề thế giới là một nền tảng toàn cầu cho phát triển kỹ năng nghề" (WorldSkills International, a Global Platform for Skills Development), và "Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới là một sân diễn cho những tài năng trẻ có kỹ năng nghề" (WorldSkills Competition, a Global Stage for Young Skilled Talent) – đó là hai điều mà bất cứ ai gắn bó với WorldSkills cũng thuộc nằm lòng.

Tại Thượng Hải năm nay, tinh thần này được thể hiện rõ qua không gian thi đấu với sự xuất hiện của robot hình người, trình diễn cùng con người trên sân khấu, nhiều nghề mới, kỹ năng mới được đưa vào tổ chức thi yêu cầu thí sinh trình diễn trên máy, trang thiết bị hiện đại. Điều này cho thấy thị trường lao động đang đòi hỏi những kỹ năng mới, ở trình độ cao hơn, khó hơn và cũng đang thay đổi rất nhanh chóng so với kỳ thi WorldSkills Lyon 2024 hai năm trước.

So với kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới tại Lyon (Pháp) năm 2024, kỳ thi năm nay cho thấy yêu cầu về kỹ năng nghề đang ngày càng cao, phức tạp và gắn chặt hơn với công nghệ mới.

Đoàn Việt Nam tham dự có 12 thí sinh, tranh tài ở 11 nghề ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Bên cạnh kết quả thi đấu, việc trực tiếp quan sát, cọ xát với tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc tế cũng mang lại những dữ liệu thực tế để Việt Nam nhìn lại năng lực đào tạo và đánh giá kỹ năng nghề của mình.

Theo ban tổ chức WorldSkills, kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần tiếp theo sẽ diễn ra tại Nhật Bản vào năm 2028.



