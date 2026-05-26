3 thương nhân đầu mối xăng dầu bị phạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 26.5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vi phạm quy định về mức dự trữ lưu thông bắt buộc và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Cụ thể, ngày 11.5, Công ty CP nhiên liệu Phúc Lâm (phường Phú Nhuận, TP.HCM), bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 130 triệu đồng do duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Tiếp đó, ngày 14.5, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Long Hưng (phường Phú Nhuận, TP.HCM) cũng bị xử phạt 130 triệu đồng với cùng hành vi vi phạm.

Tại Thanh Hóa, ngày 21.5, Công ty CP Anh Phát Petro (phường Hàm Rồng) cũng bị cơ quan quản lý thị trường xử phạt 190 triệu đồng do có 2 hành vi vi phạm: Duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Cơ quan chức năng làm việc với Công ty CP Anh Phát Petro tại Thanh Hóa ẢNH: CỤC QL&PTTTTN

Theo quy định hiện hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường, hạn chế nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trước đó, cũng trong tháng 5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức (xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp) 190 triệu đồng do không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bắt buộc, đồng thời không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Công ty TNHH xăng dầu Hùng Hậu (phường Long An, tỉnh Tây Ninh) bị phạt 130 triệu đồng do không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu theo quy định của thương nhân đầu mối.

Như vậy, trong tháng 5 này, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã phát hiện và xử lý 5 doanh nghiệp đầu mối vi phạm quy định về duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bắt buộc và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, với tổng số tiền xử phạt của 5 doanh nghiệp là 770 triệu đồng.

Ngoài ra, trong tháng 4, do kinh doanh xăng dầu sai nội dung giấy phép và bán hàng ngoài hệ thống phân phối, Công ty TNHH Vận tải biển và thương mại Vượng Đạt cũng bị Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước xử phạt gần 270 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.



