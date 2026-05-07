Bán hàng không đạt quy chuẩn, cửa hàng xăng dầu Vĩnh Long bị phạt 325 triệu đồng

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Vĩnh Long trong quý 1 đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra thị trường và phát hiện sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, ngày 27.1, đoàn đã tiến hành kiểm tra một cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long, lấy 4 mẫu xăng dầu để thử nghiệm chất lượng. Kết quả cho thấy, một số chỉ tiêu của các mặt hàng nhiên liệu được bán tại đây không đạt quy chuẩn. Trong đó, xăng E5 RON 92-II có hàm lượng Benzen lên tới 4,53%, vượt mức cho phép là ≤2,5%; dầu DO 0,001S-V có hàm lượng lưu huỳnh 371 mg/kg, cũng vượt quy chuẩn cho phép là ≤10 mg/kg.

Tổng lượng hàng hóa xăng dầu mà cửa hàng này vi phạm được xác định là 2.262 lít, với tổng trị giá gần 130 triệu đồng.

Cơ quan quản lý cho biết, việc lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Trên cơ sở kết quả xác minh, ngày 13.3 vừa qua, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cửa hàng xăng dầu nói trên với số tiền gần 325 triệu đồng. Đến ngày 10.4, cửa hàng đã chấp hành xong quyết định xử phạt theo quy định.

Liên quan vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, trong thời gian qua, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã làm việc với 26 doanh nghiệp đầu mối, xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu do không duy trì mức dự trữ tối thiểu theo quy định. Mỗi doanh nghiệp bị phạt 130 triệu đồng.

Cơ quan này cũng cho biết, việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được xác định là giải pháp trọng tâm của ngành; nhằm siết chặt kỷ cương trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định và an ninh năng lượng trong nước.

Trước đó, ngày 22.1, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng có Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Các quy định tập trung toàn bộ chuỗi kinh doanh xăng dầu, từ sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển đến phân phối và bán lẻ nhằm ngăn chặn gian lận, chuẩn hóa hoạt động đo lường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.