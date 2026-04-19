Kinh tế Chính sách - Phát triển

Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, 5 doanh nghiệp khác đang vào 'tầm ngắm'

Nguyên Nga
19/04/2026 16:58 GMT+7

Ngày 19.4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, cơ quan này vừa xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối và đang làm việc với 5 doanh nghiệp khác vì hành vi không duy trì mức dự trữ tối thiểu theo quy định.

Trong đợt đôn đốc, giám sát việc thực hiện nguồn cung và dự trữ lưu thông xăng dầu từ ngày 11 - 31.3 vừa qua, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết đã làm việc với 26 thương nhân đầu mối xăng dầu. Qua đó, phát hiện, tiến hành xác minh và xử phạt 3 đơn vị không duy trì mức dự trữ tối thiểu theo quy định, mỗi doanh nghiệp bị phạt 130 triệu đồng.

Cụ thể, việc kiểm tra này nhằm triển khai Quyết định số 72 ngày 9.3 của Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, về việc thành lập đoàn đôn đốc công tác quản lý nhà nước và giám sát các thương nhân đầu mối trong thực hiện nguồn cung, dự trữ lưu thông xăng dầu.

Quá trình kiểm tra, đoàn công tác đã đôn đốc, giám sát 26 thương nhân đầu mối xăng dầu trên cả nước. Nội dung tập trung vào việc chấp hành quy định về bảo đảm nguồn cung và duy trì mức dự trữ xăng dầu lưu thông tối thiểu của các thương nhân đầu mối.

Cơ quan quản lý đang tiếp tục làm việc với 5 thương nhân đầu mối khác có dấu hiệu vi phạm liên quan dự trữ, găm hàng...

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Qua các cuộc làm việc, cơ quan chức năng đã phát hiện và tiến hành xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 thương nhân đầu mối. Gồm Công ty cổ phần vật tư xăng dầu Hải Dương; Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL); Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Long Petro. 

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cả 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu nói trên đã không duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc, hoặc duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Ngoài các trường hợp đã bị xử phạt, cơ quan này cho hay đang tiếp tục làm việc với 5 thương nhân đầu mối khác có dấu hiệu vi phạm liên quan đến mức dự trữ tối thiểu. Trong đó, có trường hợp xuất hiện dấu hiệu găm hàng. Hành vi này hiện đang được cơ quan quản lý tập trung xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được xác định là giải pháp trọng tâm, nhằm siết chặt kỷ cương trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định và an ninh năng lượng trong nước.

Doanh nghiệp tư nhân tham gia dự trữ xăng dầu quốc gia?

Bộ Công thương mới đây có đề xuất xã hội hóa dự trữ quốc gia xăng dầu, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia nhằm kịp thời đáp ứng mục tiêu nâng công suất dự trữ trong thời gian chờ hoàn thành các dự án dự trữ quốc gia dầu thô từ nay đến 2030.

