3 vụ việc thuộc diện 'T.Ư theo dõi', sau gần 1 năm giờ ra sao?

Tại buổi họp báo thường kỳ thông báo tình hình kết quả công tác quý 1 diễn ra chiều 28.3, đại diện Bộ Công an cho biết trong quý 1, lực lượng công an đã triển khai thực hiện quyết liệt, đảm bảo yêu cầu đề ra, giữ vững ổn định chính trị, xã hội; đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, đối ngoại quan trọng của Nhà nước.