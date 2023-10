3 xe MPV 7 chỗ 'cửa lùa', giá rẻ dưới 400 triệu đồng tại Việt Nam

Với một số người dùng, nhu cầu sử dụng xe MPV kích thước lớn, không gian rộng rãi cho gia đình là ưu tiên hàng đầu khi mua xe. Ở thời điểm kinh tế khó khăn, những dòng xe MPV "cửa lùa" đã qua sử dụng có giá bán dưới 400 triệu đồng được tìm mua nhiều tại Việt Nam, trong đó có 3 dòng xe đáng chú ý.

Kia Carnival 2010: 300 triệu đồng

Kia Carnival 2010 phiên bản trục cơ sở ngắn được trang bị 8 chỗ ngồi, tuy nhiên kích thước của nó vẫn to hơn đáng kể so với Toyota Innova. Chiều dài của xe được nhà sản xuất công bố 4.810 mm, trong khi với Innova là 4.735 mm. Do vậy, đây là mẫu MPV phù hợp với gia đình muốn không gian nội thất rộng rãi.

Xe trang bị kính chiếu hậu chỉnh điện và gập điện tích hợp đèn báo rẽ, khóa mở cửa trung tâm điều khiển từ xa, đèn sương mù, đèn phanh lắp trên cao, mâm hợp kim nhôm 17 inch. Đặc biệt, Kia Carnival là mẫu xe minivan đầu tiên tại Việt Nam sở hữu hệ thống cửa lùa chỉnh điện, điều khiển bằng remote.

Kia Carnival 2010 có giá "dễ chịu" nhất trong danh sách

Nội thất xe rộng rãi, tiện dụng theo đúng nghĩa của một chiếc MPV cỡ lớn với điều hòa tự động 2 dàn lạnh, đầu CD tương thích MP3 và có thêm cổng cắm USB, iPod, vô lăng tích hợp điều khiển âm thanh. Mặt táp-lô ốp vân gỗ. Hàng ghế phía sau có thể gập lại và trượt lên xuống.



Phiên bản 8 chỗ của Kia Carnival dùng động cơ xăng V6 dung tích 2.7 lít có công suất 187 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 254 Nm tại 4.000 vòng/phút, sử dụng hộp số tự động 5 cấp.

Nhược điểm của Kia Carnival 2010 là khá hao xăng nếu sử dụng hàng ngày. Dù vậy, với mục đích sử dụng để chở nhiều người trong gia đình, chỉ dùng khi đi xa, du lịch thì vấn đề này không phải quá lớn.

Kia Carnival phiên bản 8 chỗ đời 2010 thường có giá bán lại hiện tại từ 300 triệu đồng trở xuống. Mức giá này rõ ràng chỉ ngang ngửa Toyota Innova cùng đời nhưng độ thực dụng và rộng rãi thì vượt trội, phù hợp cho những gia đình mua thêm xe MPV để dành đi xa hay trong những lúc cần chở nhiều người và hành lý.

Toyota Sienna 2007: 400 triệu đồng

Toyota Sienna là mẫu MPV gia đình quen thuộc với không ít khách hàng Việt Nam trong giai đoạn từ 2004 - 2013. Đây là thời điểm mà các doanh nghiệp kinh doanh xe không chính hãng ồ ạt nhập khẩu Toyota Sienna về Việt Nam bởi nhu cầu của các gia đình cao cấp đối với dòng xe minivan này khá lớn. Đây cũng là giai đoạn chưa có sự xuất hiện của mẫu xe Kia Sedona lắp ráp trong nước.

Hiện tại, giá bán của một chiếc Toyota Sienna đời 2007 - 2009 hơn 400 triệu đồng tùy vào chất lượng và đời xe, sau khi thương lượng, giá xe sẽ nằm ở mức khoảng 400 triệu đồng trở xuống. Đây là mức giá khá hợp lý cho các gia đình muốn đầu tư một chiếc xe để di chuyển trong những chuyến du lịch cho cả nhà.

Toyota Sienna 2007 là lựa chọn phổ biến nhất trong phân khúc xe gia đình cửa lùa

Hầu hết xe Toyota Sienna nhập khẩu từ Mỹ, đây cũng là thị trường chính của dòng xe này và nó cũng được người dân Mỹ rất ưa chuộng vì sự tiện dụng, vừa có thể chở người mà cũng có thể chở được rất nhiều hàng hóa vì không gian bên trong rất rộng rãi.



Ở các phiên bản cao cấp nhất Limited, Toyota Sienna được trang bị 2 cửa sổ trời với cửa sổ phía sau lớn hơn. Một màn hình độc lập cũng được lắp đặt để đảm bảo nhu cầu giải trí cho hàng ghế phía sau. Hàng ghế thứ 2 có thêm bệ tì duỗi chân cho khách. Tuy nhiên, thay vì chỉnh điện như hàng ghế thứ nhất, hàng ghế thứ hai chỉ được chỉnh cơ.

Ngoài ra, không gian chứa đồ rộng rãi ở hàng ghế phía sau, người lái có thể nhẹ nhàng gia tăng diện tích bằng cách gập ghế qua công tắc điện. Một điểm độc đáo của nội thất Toyota Sienna là ghế có thể ngửa sâu ra phía sau và có chỗ để chân.

Để có thể di chuyển linh hoạt với trọng lượng hơn 2 tấn, chiếc MPV này trang bị động cơ 2GR-FE V6 dung tích 3.5 lít có công suất 266 mã lực. Chính vì thế mẫu xe này khá tốn xăng nếu di chuyển trong đô thị.

Honda Odyssey 2007: dưới 400 triệu đồng

Tại thị trường Việt Nam, Honda Odyssey nhập từ Mỹ đã có mặt từ những năm 2004 với phiên bản thế hệ thứ 3, một trong những thế hệ xe Odyssey thành công nhất của hãng Honda. Cần lưu ý rằng, các phiên bản nhập từ Mỹ hoàn toàn khác biệt về kiểu dáng, khung gầm, động cơ với chiếc MPV cùng tên tại thị trường nội địa Nhật Bản.



Honda Odyssey nhập từ Mỹ, tương tự Toyota Sienna

Honda đã sáng tạo nên chức năng "magic seat - ghế thần kỳ" có thể gập sâu xuống sàn một cách nhanh chóng, tạo nên mặt phẳng và thể tích tối đa để chứa đồ. Mặt phẳng này rất tiện ích khi có thể giúp gia đình chở nguyên chiếc tủ, một chiếc xe máy hay chiếc valy to.

Bên cạnh các tính năng trên, mẫu MPV của Nhật Bản có đầy đủ thiết bị nội thất dành cho gia đình. Màn hình LCD 8 inch gắn đầu đọc DVD lắp cao trên bảng táp-lô, rất dễ quan sát từ các vị trí ngồi trên xe.

Honda Odyssey đời 2007 trang bị động cơ 3.5 lít, V6 tích hợp công nghệ VTEC có công suất 244 mã lực tại vòng tua 5.750 vòng/phút, mô men xoắn 277 Nm tại vòng tua 5.000 vòng/phút. Với phiên bản LX, số tự động 5 cấp, Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ đánh giá Honda Odyssey có mức tiêu hao nhiên liệu 12 lít/100 km trong thành phố và 9,4 lít/100 km trên đường trường. Tuy nhiên, khi sử dụng với điều kiện giao thông tại Việt Nam, con số này có thể lớn hơn rất nhiều.

Hiện tại vẫn có nhiều người Việt sử dụng dòng xe MPV này cho các chuyến đi xa của gia đình, những chiếc Honda Odyssey đời 2007 tại Việt Nam đều là phiên bản nhập từ Mỹ và có giá bán lại dưới 400 triệu đồng.