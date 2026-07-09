3 xét nghiệm tuyến giáp nên thực hiện sau tuổi 40

Các bệnh liên quan đến tuyến giáp thường diễn ra âm thầm. Các triệu chứng khá mơ hồ, chẳng hạn mệt mỏi, tăng cân, khó giảm cân, táo bón, da khô, rụng tóc, run tay hoặc mất ngủ, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tuyến giáp bất ổn có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như mệt mỏi, tăng cân, da khô, rụng tóc hoặc mất ngủ ẢNH: N.QUÝ TẠO TỪ AI

Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường nghi ngờ liên quan đến tuyến giáp, người sau 40 tuổi có thể thực hiện các xét nghiệm sau:

Xét nghiệm TSH

Xét nghiệm TSH được dùng phổ biến nhất để kiểm tra chức năng tuyến giáp. Hoóc môn TSH do tuyến yên tiết ra, có nhiệm vụ kích thích tuyến giáp tạo các hoóc môn T3 và T4. Đây đều là những hoóc môn giúp điều hòa quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Khi tuyến giáp hoạt động kém, lượng hoóc môn tuyến giáp giảm xuống. Để bù đắp, tuyến yên sẽ tăng tiết TSH nhằm kích thích tuyến giáp hoạt động nhiều hơn, khiến chỉ số TSH tăng cao.

Ngược lại, nếu tuyến giáp sản xuất quá nhiều hoóc môn như ở bệnh cường giáp, tuyến yên sẽ giảm tiết TSH nên kết quả xét nghiệm sẽ thấp hơn bình thường, bác sĩ Marina Basina, chuyên gia nội tiết tại hệ thống bệnh viện Stanford Health Care (Mỹ), cho biết.

Người sau 40 tuổi nên trao đổi với bác sĩ để xét nghiệm TSH nếu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, tăng hoặc giảm cân không rõ nguyên nhân, táo bón kéo dài, tim đập nhanh chậm bất thường, run tay.

Xét nghiệm FT4

Nếu TSH giống như tín hiệu cảnh báo đầu tiên thì FT4 giúp bác sĩ biết tuyến giáp đang tiết hoóc môn ở mức nào. Phần lớn hoóc môn T4 trong máu gắn với protein vận chuyển nên chưa thể phát huy tác dụng ngay. Chỉ phần T4 ở dạng tự do (FT4) mới có thể đi vào tế bào và trực tiếp thực hiện chức năng của hoóc môn tuyến giáp.

Vì vậy, xét nghiệm FT4 phản ánh chính xác hơn lượng hoóc môn tuyến giáp đang thực sự có thể tác động đến cơ thể. Xét nghiệm TSH và FT4 thường được bác sĩ yêu cầu thực hiện cùng nhau. Kết quả sẽ giúp xác định suy giáp, cường giáp hay chỉ mới ở giai đoạn sớm.

Xét nghiệm FT3 hoặc calcitonin

Không phải mọi người sau tuổi 40 đều cần thực hiện xét nghiệm này mà chỉ cần trong một số trường hợp. Cụ thể, sau khi đã xem xét triệu chứng, bác sĩ nghi ngờ người bệnh có vấn đề tuyến giáp. Khi đó, xét nghiệm FT3 hoặc calcitonin mới được thực hiện.

Xét nghiệm FT3 thường được sử dụng khi nghi ngờ cường giáp. Trong khi đó, calcitonin là hoóc môn do tế bào C của tuyến giáp tiết ra. Xét nghiệm calcitonin chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ phát hiện ung thư tuyến giáp thể tủy, một dạng ung thư hiếm gặp, theo Healthline.