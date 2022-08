30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận, nhiều niềm vui nhưng cũng có nỗi buồn

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Dương Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Bình Thuận cho biết, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày tái lập địa danh Bình Thuận (1992), Tỉnh ủy muốn nghe các ý kiến tâm huyết của cán bộ lãnh đạo tỉnh; đặc biệt là nguyên lãnh đạo tỉnh các thời kỳ về những thành tựu trong 30 năm phát triển. Đồng thời, muốn nghe ý kiến đóng góp, xây dựng, hiến kế trong phát triển kinh tế xã hội thời gian tới.

Theo ông Phan Văn Đăng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận, sau 30 năm tái lập, từ một tỉnh còn nghèo nàn, đời sống của người dân khó khăn, đến nay Bình Thuận đã trở thành tỉnh có tốc độ phát triển khá toàn diện; từ cơ sở hạ tầng đến bộ mặt của đời sống, đều có bước phát triển vượt bậc.

Tuy nhiên, so sánh với tiềm năng, Bình Thuận vẫn là tỉnh còn phát triển chậm, chưa tương xứng với vị trí địa lý và thế mạnh của mình.

Đan xen thời cơ và thách thức

Tại buổi tọa đàm, có nhiều ý kiến của các cán bộ lão thành, nguyên lãnh đạo tỉnh nêu bật những thành tựu phát triển của tỉnh trong 30 năm qua. Cũng có ý kiến xây dựng, nhìn thẳng vào sự thật “vì sao 30 năm qua Bình Thuận vẫn là tỉnh phát triển chậm, chưa tương xứng với lợi thế, tiềm năng?”.

Trong phát biểu dài hơn 20 phút, ông Huỳnh Văn Tí, nguyên ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nêu bật các thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận.

Tuy nhiên, ông Tí cho rằng “bên cạnh những niềm vui, chúng ta vẫn có những nỗi buồn”.

Theo ông Tí, đó là việc nhiều cán bộ bị kỷ luật, tập thể Ban Thường vụ cũng bị T.Ư kỷ luật. Thậm chí có cán bộ cựu lãnh đạo tỉnh bị khởi tố, bắt giam do dính các sai phạm về đất đai.

“Đó là anh em, đồng chí của mình, ít nhiều đã có những đóng góp ý nghĩa cho sự phát triển của tỉnh. Tôi nghe được tâm trạng của nhiều cán bộ hiện nay đang có dấu hiệu khựng lại, không dám làm vì sợ sai. Theo tôi, đó là điều đáng lo ngại vì nó ngăn cản sự phát triển của tỉnh. Và đó cũng là nỗi buồn”, ông Tí phát biểu.





Theo nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh Văn Tí, tiềm năng, lợi thế của Bình Thuận còn rất lớn. Tỉnh đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng nhiều hơn, đồng bộ hơn; chẳng hạn như lĩnh vực giao thông, năng lượng, du lịch.

“Ít có tỉnh nào có tiềm năng lợi thế như tỉnh chúng ta”, ông Tí gợi mở lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Thuận phải sớm làm rõ các sản phẩm lợi thế của tỉnh. Riêng đối với đảo Phú Quý, ông Tí kiến nghị phải có chiến lược lâu dài về kè biển, dân số và nước ngọt.

Có cả “những sai lầm”, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền tỉnh nhà

Kết luận buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An, ghi nhận và cảm ơn những ý kiến góp quý giá của các cán bộ lão thành, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Theo ông An, kết quả đạt được trên các lĩnh vực thời gian qua là tâm huyết của các thế hệ cán bộ tỉnh nhà. Tuy nhiên, ông An cho rằng bên cạnh những thành tựu, vẫn còn có những hạn chế, yếu kém, thậm chí có cả “những sai lầm”, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền tỉnh nhà.

Ông An thông tin thêm, kể từ sau khi Đại hội 14 của Đảng bộ tỉnh (10.2020), sau đó dịch Covid-19 bùng phát gần 2 năm liền, làm ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế, xã hội.

Đầu năm 2022, cựu lãnh đạo tỉnh bị bắt. Tiếp đó, T.Ư tiến hành kiểm tra và kỷ luật nhiều cán bộ và cả Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận (2 nhiệm kỳ liên tiếp). Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, sau đó các cơ quan chuyên môn của tỉnh phải phục vụ (về hồ sơ - PV) cho các cơ quan T.Ư, trong đó có Cơ quan CSĐT của Bộ Công an. Theo ông An, hiện nay một số cán bộ vẫn đang phải phục vụ việc thẩm định lại giá trị các dự án mà công an điều tra, chưa có kết luận.

“Xuất hiện tình trạng cán bộ chựng lại, không dám làm vì sợ sai. Dù đã được Tỉnh ủy quan tâm, chấn chỉnh vấn đề này nhưng sự chuyển biến khá chậm”, ông Dương Văn An nêu.