Bộ Công an khám xét phòng làm việc, nhà riêng các cựu lãnh đạo Bình Thuận

Cùng thời điểm trên, các tổ công tác của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đồng loạt tiến hành khám xét nhà riêng của các bị can: Hồ Lâm, cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh, cựu Phó giám đốc Sở TN-MT, hiện là Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin của Sở TN-MT Bình Thuận; Lương Văn Hải, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Sau khi thực hiện việc khám xét, các bị can đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an di lý về TP.HCM.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều tối 10.2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã về Bình Thuận công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Lương Văn Hải; Hồ Lâm; Lê Nguyễn Thanh Danh (trước đó bị kỷ luật cách chức Phó giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận) và Ngô Hiếu Toàn. Các bị can trên có liên quan đến việc giao 3 lô đất (rộng 92.000,9 m2) không qua đấu giá cho Công ty CP Tân Việt Phát để triển khai dự án Khu dịch vụ thương mại và dân cư Tân Việt Phát 2 (P.Phú Hài, TP.Phan Thiết), gây thất thoát ngân sách nhà nước trên 71 tỉ đồng.





Trong khi đó, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng như đường nội bộ, điện nước và hệ thống chiếu sáng công cộng, trồng cây xanh. Chủ đầu tư cũng đã cho xây dựng một số căn nhà mẫu dạng nhà biệt thự khá sang trọng. Tuy nhiên, khu vực này gần như chưa có cư dân đến sinh sống. Hiện chủ đầu tư đã sang nhượng lô đất nền cho nhiều nhà đầu tư khác. Đây là dự án có vị trí ngay cửa ngõ vào khu du lịch quốc gia Mũi Né, được quy hoạch là trung tâm đô thị du lịch của TP.Phan Thiết.