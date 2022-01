Bộ Công an xác minh các dự án bị tố sai phạm tại Bình Thuận

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã mời chủ dự án, đại diện chính quyền TP.Phan Thiết cùng đến hiện trường để xác minh nguồn gốc và vị trí 3 lô đất của dự án này. Cả 3 lô đất 18-19 và 20 trên đường Nguyễn Thông, thuộc P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, rộng 92.000 m2 do Công ty CP Tân Việt Phát làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Bình Thuận giao đất từ năm 2017. Đây là động thái mới nhất của Cơ quan CSĐT Bộ Công an sau khi có quyết định tiếp tục điều tra, xác minh, giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến 9 dự án đất đai bị công dân của tỉnh Bình Thuận tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo hồ sơ của Thanh Niên, tháng 2.2017, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn đồng ý giao 3 lô đất trên cho Công ty Tân Việt Phát với giá khởi điểm được tính từ năm 2013 (1,2 triệu đồng/m2) do không có khách hàng nào đấu giá sau nhiều lần thông báo.

Tháng 3.2017, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định thu hồi diện tích 92.600,9 m2 đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý gồm lô đất số 18 (diện tích 23.2986 m2), lô số 19 (diện tích 33.609,3 m2) và lô số 20 (diện tích 35.693 m2) để giao và cho thuê đất đối với Công ty Tân Việt Phát. Trong đó, cho thuê lô đất số 18 trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ; giao lô đất số 19 và 20 có thu tiền sử dụng đất, sử dụng vào mục đích đất ở kết hợp thương mại dịch vụ.

Tháng 5.2017, Công ty Tân Việt Phát nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Sau đó công ty được giao đất và được chấp thuận xây dựng khu trung tâm thương mại, dịch vụ và dân cư đô thị mới theo hướng hiện đại, tạo điểm nhấn cho cửa ngõ vào Khu du lịch quốc gia Mũi Né, đồng thời tạo quỹ đất, nhà ở và khu vui chơi giải trí, mua sắm phục vụ nhu cầu đất ở, nhà ở cho người dân.





Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Toàn Thiện, Trưởng đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận (đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021): “Việc giao đất năm 2017 nhưng tính tiền đất với giá khởi điểm chưa đấu giá của năm 2013 là không đúng quy định. Đó là chưa kể việc phải xác minh hồ sơ đấu giá mấy lần mà không có ai tham gia đấu giá có đúng không. Vậy mà cả 2 sở đều tham mưu cho tỉnh giao đất cho doanh nghiệp. Điều này tôi đã chất vấn nhiều lần tại diễn đàn của HĐND tỉnh nhiệm kỳ trước rồi nhưng không ai trả lời. Tôi cho rằng thất thoát ngân sách từ dự án này là rất lớn”, luật sư Thiện cho biết.

Cũng theo luật sư Nguyễn Toàn Thiện, đáng chú ý là 3 lô đất sát đó gồm các lô 21, 22 và 23 với tổng diện tích 258.000 m2 được UBND tỉnh Bình Thuận đưa ra đấu giá vào tháng 3.2018 với giá khởi điểm 372 tỉ đồng (hơn 1,4 triệu/m2) đã được một công ty trúng đấu giá lên đến 772 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an vẫn đang làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận để tiếp tục xác minh các dự án khác.