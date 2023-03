30 người Indonesia bị giam lỏng, bắt giả cảnh sát để lừa đảo

Ngày 24.3, trung tá Trần Thanh Long, Phó phòng An ninh điều tra, Công an TP.HCM, cho biết Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 người quốc tịch Malaysia gồm: Leaw Boon Kiat (36 tuổi), Thong Joon King (32 tuổi), Gan Ban Lee (42 tuổi) về hành vi "tổ chức cho người khác ở lại VN trái phép".

Cận cảnh căn nhà 'giam lỏng' 30 người Indonesia sang Việt Nam giả làm cảnh sát

Theo đó, chiều 12.3, Công an TP.HCM nhận được thông báo về việc 30 công dân Indonesia đến Tổng lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM trình báo bị một số nghi phạm đưa sang VN, "giam lỏng" để cưỡng ép thực hiện các hành vi lừa đảo qua điện thoại.

Căn nhà nơi 30 người Indonesia bị giam lỏng

Thanh Tuyền

Qua điều tra, công an đã xác định số người này bị "giam lỏng" tại tòa nhà số 455 Bình Quới (P.28, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Lúc công an kiểm tra, số nghi phạm quốc tịch Malaysia đã bỏ trốn.

Công an đã tạm giữ 2 ô tô, 54 điện thoại, 9 máy tính xách tay, 21 thẻ ngân hàng các loại, 38 thẻ sim các loại, 2 thiết bị phát sóng mạng di động… là phương tiện, công cụ dùng để lừa đảo.

Sau đó, cơ quan công an phát hiện được nơi lẩn trốn của các đối tượng Malaysia trên nên đưa về trụ sở điều tra làm rõ.

Tại CQĐT, Leaw Boon Kiat khai đã dụ dỗ 30 công dân Indonesia đến VN từ tháng 11.2022. Sau khi nhập cảnh vào VN, 30 người này bị thu giữ hộ chiếu, điện thoại, đưa về tòa nhà trên, không cho ra ngoài. Những người này bị cưỡng ép giả danh công tố viên, cảnh sát, nhân viên ngân hàng… gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.