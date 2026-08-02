30 tuổi đã sợ già khi tìm việc?

Bất an khi bước qua tuổi 30

Trong vài năm gần đây, thị trường lao động thay đổi nhanh. Doanh nghiệp thắt chặt chi phí, công nghệ mới xuất hiện liên tục, trí tuệ nhân tạo (AI) len lỏi vào nhiều vị trí công việc. Những thay đổi này khiến không ít người trẻ rơi vào cảm giác bất an khi bước qua cột mốc 30 tuổi.

Thông tin từ Sở Nội vụ TP.HCM ngày 16.4.2026 cho biết số người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 1.1.2026 - 31.3.2026 là 32.988 người. Trong số đó, lao động thất nghiệp trong độ tuổi 30 - 45 là 18.109 người, chiếm 54% (7.980 nam và 10.129 nữ). Con số này tạo ra nhiều suy nghĩ.

Theo các nhà tuyển dụng, ứng viên tuổi 30 vẫn có lợi thế riêng nếu kinh nghiệm đi cùng kỹ năng mới, tinh thần học hỏi và khả năng thích ứng với thị trường lao động ẢNH: AN VY

Nguyễn Minh Hoàng (30 tuổi), ngụ P.Tăng Nhơn Phú (TP.HCM), có hơn 7 năm kinh nghiệm ở một công ty về truyền thông; nhưng hiện khi công ty thay nhân sự, Hoàng phải tìm việc mới.

"Sau vài tháng gửi hồ sơ, mình nhận ra nhiều tin tuyển dụng ghi "ưu tiên ứng viên trẻ, năng động" hoặc yêu cầu làm được nhiều đầu việc cùng lúc. Trước đây, mình nghĩ chỉ cần có kinh nghiệm là lợi thế lớn, nhưng hiện nay lại không đủ. Nhà tuyển dụng đã hỏi thêm về AI, ngoại ngữ… Có lúc mình thấy bị chậm hơn các bạn mới ra trường", Hoàng chia sẻ.

Trong khi đó, Lê Thụy Thảo Vy (28 tuổi), làm việc ở P.Sài Gòn (TP.HCM), lại sợ "già" sớm. Vy nói rằng dù chưa bước qua tuổi 30 nhưng cô rất lo sợ. Vy đang học thêm nhiều khóa học về truyền thông, các công cụ AI, tiếng Anh giao tiếp… "Nếu không chuẩn bị từ bây giờ, chỉ vài năm nữa thôi bản thân sẽ bị tụt lại. Mình chứng kiến rất nhiều anh chị tuổi 29, 30 có kinh nghiệm nhưng vẫn chật vật khi tìm việc mới nên không khỏi lo lắng", Vy cho biết.

Tuổi 30 có thật sự già trong mắt nhà tuyển dụng ?

Theo chị Nguyễn Hoàng Ánh Nhi, chuyên viên đối ngoại tại JobsGo, tình trạng thất nghiệp hiện nay có xu hướng trẻ hóa. Ngay từ độ tuổi 30, nhiều ứng viên đã bắt đầu gặp khó khăn khi tìm việc. Một số người thậm chí có cảm giác mình bị xem là già trong mắt nhà tuyển dụng.

"Nhà tuyển dụng thường có 2 luồng đánh giá với nhóm ứng viên trên 30 tuổi. Một mặt, họ đánh giá cao sự chững chạc, kinh nghiệm và độ ổn định. Nhóm này thường ít nhảy việc hơn. Họ cũng có khả năng xử lý tình huống tốt hơn nhờ đã va chạm thực tế. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp lại lo ngại ứng viên ở độ tuổi này khó tiếp thu công nghệ mới, đặc biệt là AI và chuyển đổi số. Ngoài ra, áp lực cơm áo gạo tiền khiến nhóm lao động này thường kỳ vọng mức thu nhập cao hơn. Điều đó đôi khi vượt ngoài ngân sách của doanh nghiệp", chị Nhi nói.

Theo chị Nhi, để tạo điểm sáng trên CV, ứng viên cần cập nhật các kỹ năng liên quan đến số hóa, AI, tiếng Anh... Doanh nghiệp hiện nay cũng ưu tiên những ứng viên có khả năng đa nhiệm, tức là một người có thể đảm đương nhiều đầu việc. Việc thể hiện tinh thần học hỏi và khả năng bắt nhịp với xu hướng công nghệ mới là lợi thế rất lớn.

Với không ít người, tuổi 30 đến với nhiều lo ngại khi tìm việc ẢNH MINH HỌA: AN VY

Còn theo thạc sĩ Hoàng Thị Thoa, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, Trường ĐH Công thương TP.HCM, áp lực nghề nghiệp ở tuổi 30 cho thấy sinh viên càng phải chuẩn bị sớm hơn, thay vì chờ đến lúc ra trường hoặc đi làm nhiều năm mới bắt đầu thích ứng với thị trường.

Bà Thoa cho biết nhà trường tổ chức nhiều hoạt động hướng nghiệp, ngày hội việc làm và đào tạo kỹ năng mềm để sinh viên tiếp cận doanh nghiệp từ sớm. Qua đó, sinh viên có cơ hội tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng, rèn kỹ năng phỏng vấn và nhận diện những thay đổi của thị trường lao động.

Theo bà Thoa, trong bối cảnh công việc thay đổi nhanh dưới tác động của khoa học kỹ thuật và AI, người trẻ cần xem học tập suốt đời là yêu cầu bắt buộc. Nếu không duy trì tinh thần học hỏi, người lao động rất dễ rơi vào trạng thái bị động khi bước đến các cột mốc nghề nghiệp như 30, 35 hay 40 tuổi.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, phụ trách nhân sự chi nhánh Tân Phú của Công ty CP Đầu tư địa ốc Sài Gòn King Land (TP.HCM), cho rằng không nên nhìn tuổi 30 - 35 như một rào cản tuyệt đối. Theo chị, thị trường có khó khăn nhưng cơ hội việc làm vẫn phụ thuộc rất nhiều vào năng lực cá nhân và sự phù hợp.

Chị Nguyệt cho biết tại doanh nghiệp của mình, nhóm nhân sự 30 - 35 tuổi vẫn chiếm tỷ lệ đáng kể. Đây không phải là độ tuổi bị loại khỏi thị trường lao động. Ngược lại, nếu có kỹ năng, kinh nghiệm và thái độ tốt, họ vẫn có thể phát triển ổn định.

Các nhà tuyển dụng cũng cho rằng trong bối cảnh công việc thay đổi quá nhanh chóng, kinh nghiệm cần đi kèm khả năng cập nhật. Một nhân viên từng làm tốt công việc trong 5 năm trước chưa chắc đã đáp ứng được yêu cầu hiện tại nếu không học thêm công cụ mới, kỹ năng số, ngoại ngữ và khả năng làm việc cùng công nghệ.



