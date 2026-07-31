Đề nghị tái tuyển dụng lao động 50+ để thích ứng với già hóa dân số

Sáng 31.7, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Thanh niên thích ứng với già hóa dân số tại Việt Nam.

Giải pháp để thanh niên thích ứng với già hóa dân số

Anh Nguyễn Thiên Tú, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam, cho rằng thanh niên không chỉ là lực lượng đồng hành, chăm sóc người cao tuổi mà còn là thế hệ cần chủ động chuẩn bị cho chính tương lai của mình.

Anh Nguyễn Thiên Tú phát biểu tại chương trình ẢNH: PHAN THẢO

"Việc trang bị kiến thức, kỹ năng, lối sống lành mạnh, năng lực nghề nghiệp, sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và kỹ năng quản lý tài chính ngay từ khi còn trẻ sẽ giúp mỗi người hướng tới một tuổi già khỏe mạnh, hạnh phúc và có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Đồng thời, thanh niên cũng là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các mô hình, sáng kiến phục vụ người cao tuổi", anh Tú chia sẻ.

Anh Tú cũng cho biết, trong thời gian qua, T.Ư Đoàn đã phối hợp chặt chẽ với UNFPA để triển khai nhiều hoạt động truyền thông, đào tạo, xây dựng mô hình và nâng cao năng lực cho thanh niên trong bối cảnh biến đổi dân số.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ của dự án VNM10P07 nhằm tạo ra một diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, các tổ chức và các địa phương cùng thanh niên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ ý kiến, đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của thanh niên trong thích ứng với già hóa dân số.

Ông Matthew Jackson phát biểu tại hội thảo ẢNH: PHAN THẢO

Ông Matthew Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cho biết, hội thảo là một diễn đàn liên thế hệ đầy ý nghĩa, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, người cao tuổi và thanh thiếu niên cùng thảo luận về các giải pháp thích ứng với già hóa dân số, giúp truyền tải thông điệp rằng già hóa dân số là câu chuyện của mọi thế hệ và lời giải thì phải bắt đầu từ thanh niên.

Kêu gọi thế hệ trẻ chủ động chuẩn bị cho tuổi già từ sớm

Tại chương trình, nhiều đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và mô hình thích ứng hiệu quả với già hóa dân số. Các ý kiến đều thống nhất rằng, thanh niên không chỉ là đối tượng bị tác động bởi quá trình già hóa, mà còn là chủ thể kiến tạo giải pháp.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng phòng Sức khỏe người cao tuổi, Cục Dân số (Bộ Y tế) khẳng định già hóa dân số là thành tựu phát triển nhưng đang diễn ra rất nhanh tại Việt Nam, đặt ra nhiều thách thức.

Để thích ứng, Nhà nước đã ban hành các chủ trương và chính sách cốt lõi trong luật Dân số, tập trung vào 4 nhóm chính: duy trì mức sinh, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và thích ứng già hóa.

Nhấn mạnh điều 17 trong luật Dân số, ông kêu gọi thế hệ trẻ chủ động chuẩn bị cho tuổi già từ sớm qua việc học tập, tích lũy tài chính, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chăm sóc người cao tuổi.

Chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế trong vấn đề thích ứng với già hóa dân số, tiến sĩ Đặng Hữu Minh, cán bộ Chương trình Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam đưa ra những đề xuất thiết thực về chính sách.

Tiến sĩ Đặng Hữu Minh đề nghị cần khuyến khích tuyển dụng, tái tuyển dụng lao động 50+ ẢNH: PHAN THẢO

Theo đó, Việt Nam cần sớm xây dựng, thí điểm quỹ, chương trình bảo hiểm Chăm sóc dài hạn quốc gia trước năm 2030.

Bên cạnh đó cần chính thức hóa nghề chăm sóc người cao tuổi: ban hành mã nghề, chuẩn đào tạo, chứng chỉ hành nghề. Đồng thời lồng ghép giáo dục tài chính và kỹ năng chuẩn bị cho tuổi già vào chương trình học đường, đào tạo nghề.

Đặc biệt tiến sĩ Minh đề nghị cần khuyến khích tuyển dụng, tái tuyển dụng lao động 50+ qua ưu đãi thuế và trợ cấp doanh nghiệp.