30 tuyến xe buýt tại TP.HCM thanh toán không tiếp xúc bằng thẻ Napas

Phương thức thanh toán mới sẽ được áp dụng trên 30 tuyến xe buýt với hơn 600 phương tiện thuộc các đơn vị vận tải gồm Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng; Công ty TNHH Du lịch, dịch vụ xây dựng Bảo Yến; Công ty cổ phần vận tải thành phố - Citranco; Công ty cổ phần xe khách Sài Gòn - Saigonbus; Công ty cổ phần Vận tải 26.

Hành khách có thể sử dụng thẻ NAPAS không tiếp xúc (thẻ ATM nội địa) do 28 ngân hàng phát hành để chạm thanh toán trực tiếp trên thiết bị chấp nhận thẻ được lắp đặt trên xe buýt. Ngoài ra, hình thức thanh toán khác được áp dụng là chạm thanh toán với điện thoại thông minh hoặc đồng hồ thông minh được tích hợp thẻ số hóa của NAPAS đang được một số ngân hàng triển khai.

Khách hàng sử dụng thẻ thanh toán khi đi xe buýt tại TP.HCM ẢNH: N.Q

Hành khách sử dụng thanh toán thẻ NAPAS khi đi xe buýt sẽ tiết kiệm thời gian, không cần nạp tiền vào thẻ riêng hay sử dụng tiền mặt để mua vé giấy. Việc lên xuống xe trở nên nhanh chóng hơn, hạn chế tình trạng xếp hàng và góp phần giảm thiểu sử dụng tiền mặt, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Đây là bước tiếp nối sau thành công của hệ thống thanh toán thẻ vé tự động tại tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) ra mắt đầu năm nay. Theo đánh giá, TP.HCM hiện là địa phương tiên phong trong triển khai nhiều phương thức thanh toán điện tử hiện đại cho mạng lưới giao thông công cộng, góp phần thúc đẩy giao thông xanh, giảm áp lực giao thông cá nhân và hướng tới đô thị thông minh.

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó tổng giám đốc NAPAS chia sẻ: "Với hơn 80 triệu thẻ NAPAS không tiếp xúc đang lưu hành, việc triển khai thanh toán này trên xe buýt TP.HCM giúp hành khách chỉ cần chạm thẻ là đi, không phải xếp hàng mua vé hay dùng tiền mặt, từ đó di chuyển nhanh hơn, an toàn và thuận tiện hơn. Đây vừa là tiện ích mới cho người dân, mở rộng việc áp dụng từ hệ thống metro sang nhiều phương thức vận tải công cộng khác, đồng thời là bước đi quan trọng để xây dựng hạ tầng giao thông hiện đại, minh bạch, góp phần thúc đẩy đô thị thông minh và xã hội không tiền mặt tại Việt Nam, cũng như phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới".