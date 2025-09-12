Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

Nền tảng khuyến mại số thúc đẩy thanh toán không tiền mặt

Thành Luân
12/09/2025 18:08 GMT+7

Việc Payoo phối hợp cùng JCB Việt Nam triển khai chương trình "JCB Happy Weekend" từ tháng 9.2025 đến tháng 3.2026 cho thấy vai trò của công nghệ trong việc quản lý khuyến mại và thúc đẩy thói quen thanh toán số.

Điểm nhấn của "cú bắt tay" lần này là việc vận hành chương trình trên Promotion Platform, nền tảng công nghệ do Payoo phát triển. Hệ thống này cho phép kích hoạt ưu đãi ngay lập tức, đồng bộ trên toàn bộ mạng lưới cửa hàng, đồng thời theo dõi và quản lý giao dịch minh bạch hơn. Việc ứng dụng nền tảng khuyến mại số giúp tiết kiệm chi phí vận hành, hạn chế sai sót thủ công, đồng thời hỗ trợ các ngân hàng, tổ chức thẻ và nhà bán lẻ triển khai chiến dịch trên diện rộng một cách hiệu quả.

JCB và Payoo đã duy trì mối quan hệ hợp tác bền chặt, cùng triển khai nhiều chương trình ưu đãi sáng tạo

Trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến, Promotion Platform mở ra hướng tiếp cận mới: không chỉ dừng ở chiết khấu cho khách hàng mà còn tạo ra hệ sinh thái số hóa trong ngành bán lẻ. Hệ thống cho phép doanh nghiệp cá nhân hóa ưu đãi dựa trên dữ liệu giao dịch, qua đó cải thiện trải nghiệm người dùng và nâng cao tính cạnh tranh.

Chính nhờ những lợi thế này, Payoo không chỉ dừng lại ở vai trò trung gian thanh toán mà còn trở thành "hạ tầng công nghệ tài chính" đứng sau sự thành công của nhiều chiến dịch khuyến mại lớn, kết nối chặt chẽ giữa đơn vị tài trợ (ngân hàng, tổ chức thẻ) với nhà bán lẻ và người tiêu dùng, hình thành một hệ sinh thái ưu đãi toàn diện và bền vững.

"JCB Happy Weekend" là chương trình ưu đãi quy mô lớn, đặc biệt tập trung vào các ngày cuối tuần - thời điểm mua sắm cao điểm của người tiêu dùng. Điều này không chỉ tạo thêm động lực chi tiêu, mà còn mang lại niềm vui và sự hứng khởi cho khách hàng khi trải nghiệm các dịch vụ cùng thẻ JCB.

Các chuyên gia nhận định việc tích hợp công nghệ quản lý khuyến mại vào hạ tầng tài chính sẽ tiếp tục phát triển, trở thành một trong những động lực thúc đẩy tiêu dùng và hỗ trợ chiến lược chuyển đổi số tại Việt Nam.

Payoo đưa giải pháp thanh toán không tiền mặt tại City Tết Fest - Thủ Đức 2025

Công ty cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (VietUnion) - nhà phát triển nền tảng thanh toán Payoo, vừa công bố vai trò đối tác cung cấp giải pháp thanh toán không tiền mặt chính thức của sự kiện City Tết Fest - Thủ Đức 2025.

