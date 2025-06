300 m2 đất giá bán 3 tỉ nhưng phải đóng thuế gần 4,5 tỉ đồng

Nghệ An áp dụng bảng giá đất tăng từ 2 - 10 lần

Đợt điều chỉnh giá đất lần này của UBND tỉnh Nghệ An tăng cao so với các lần điều chỉnh giá trước đây. Theo đó, giá đất ở tại nhiều tuyến đường, khu vực trọng điểm tại TP.Vinh và các huyện, thị xã đều tăng mạnh, có nơi tăng 15 lần so với bảng giá giai đoạn 2020-2024. Tại TP.Vinh, giá đất ở đường Quang Trung được điều chỉnh từ 52 triệu đồng lên 150 triệu đồng/m², các lô góc 2 mặt đường tại tuyến này tăng từ 53 triệu lên 165 triệu đồng/m².

Tại các tuyến đường liên xã, khu vực ngoại ô TP.Vinh cũng có mức tăng đột biến. Các lô đất trên tuyến đường nối từ tỉnh lộ 535A đến tỉnh lộ 353B (thuộc xã Nghi Xuân, TP.Vinh) tăng từ 1,2 triệu đồng lên 18 triệu đồng/m². Tuyến QL 46C đoạn qua xã Nghi Xuân tăng từ 1,3 triệu lên 14 triệu đồng/m², đường 72 m nối TP.Vinh - Cửa Lò tăng từ 3 triệu đồng lên 35 triệu đồng/m². Tại các huyện, thị, lần điều chỉnh này giá đất cũng tăng từ 2 đến 10 lần, nhất là những khu vực bám các tuyến đường lớn.