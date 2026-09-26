Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam (VIBE 2026) do Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ TP.HCM (HAWA) phối hợp cùng Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA) đồng tổ chức từ ngày 30.9 - 3.10 tại trung tâm triển lãm SECC (TP.HCM). Sự kiện năm nay quy tụ hơn 300 thương hiệu, 700 gian hàng và hơn 10.000 sản phẩm đa dạng trong các lĩnh vực nội thất, xây dựng, kiến trúc.

Trong bối cảnh thị trường nội địa đang bước vào chu kỳ tăng trưởng gắn liền với các đại dự án đô thị và hạ tầng mới, VIBE 2026 đóng vai trò là cầu nối chiến lược, nơi các chủ đầu tư, kiến trúc sư, nhà thầu và người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các giải pháp thiết kế, vật liệu tiên tiến và công nghệ xây dựng hiện đại nhất.

300 thương hiệu về ngành xây dựng, kiến trúc, nội thất cùng hội tụ tại TP.HCM từ ngày 30.9 - 3.10 (Trong ảnh là triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam 2025) ẢNH: HAWA

Bên cạnh các giải pháp vật liệu, kiến trúc từ doanh nghiệp triển lãm, giá trị cốt lõi của VIBE 2026 còn được thể hiện rõ nét qua tổ chức không gian và ngôn ngữ tạo hình đương đại. Ngay từ khu vực trung tâm, thiết kế sân khấu chính của VIBE - nơi diễn ra chuỗi diễn đàn và hội thảo xuyên suốt sự kiện, được tạo tác từ ý tưởng về một công viên mở, đan xen các khoảng xanh tự nhiên cùng hệ thống module ngồi rải rác, mang lại tinh thần phóng khoáng và tự do cho người trải nghiệm. Các doanh nghiệp cũng đầu tư nghiêm túc, bài bản và đầy sáng tạo. Thay vì các hình thức giới thiệu sản phẩm truyền thống, nhiều doanh nghiệp đã biến gian hàng thành những không gian trải nghiệm kiến trúc thu nhỏ, mang đậm dấu ấn thương hiệu.

Không chỉ là không gian thương mại và trình diễn thiết kế, VIBE 2026 còn là diễn đàn tri thức lớn với chuỗi hoạt động chuyên ngành dày đặc và mang chiều sâu học thuật cao. Tâm điểm của chuỗi sự kiện là Diễn đàn "TP.HCM - Tái định hình siêu đô thị: Những siêu dự án kiến tạo diện mạo và chất lượng sống TP.HCM 2030 - 2035" diễn ra ngay trong khuôn khổ triển lãm. Sự kiện quy tụ các chuyên gia quy hoạch hàng đầu, các kiến trúc sư tên tuổi và lãnh đạo các cơ quan quản lý để mổ xẻ những bài toán lớn về hạ tầng, giao thông công cộng, không gian đô thị nén và chiến lược nâng cao chất lượng sống cho gần 15 triệu dân. Bên cạnh đó, chuỗi phiên thảo luận V-Talk & V-Connect, các không gian trưng bày giải pháp vật liệu xanh, công nghệ chuyển đổi số trong thiết kế, cùng các hoạt động workshop thủ công đương đại sẽ mang đến những trải nghiệm đa giác quan cho khách tham quan.

Đánh giá về sức hút của triển lãm năm nay, ông Phạm Công Khanh, Giám đốc Intec Việt Nam Holding - đơn vị lần đầu tham gia VIBE, chia sẻ: "Quyết định hiện diện tại VIBE 2026 là bước đi chiến lược của chúng tôi trong kế hoạch chinh phục thị trường nội địa. Chúng tôi nhận thấy VIBE không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm thuần túy mà thực sự tạo ra được hình ảnh triển lãm chuyên nghiệp, cao cấp, tập trung sâu vào các giải pháp giá trị, đồng thời tạo ra một hệ sinh thái kết nối sâu sắc giữa kiến trúc, kỹ thuật xây dựng và nghệ thuật không gian".