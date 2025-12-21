HAWA hướng tới mục tiêu xuất khẩu mang về 15 tỉ USD

Thông tin từ HAWA, sự kiện quy tụ hơn 300 doanh nghiệp tham gia, chính thức hình thành một tổ chức hội nghề nghiệp mới với tầm vóc lớn, quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp hội viên.

Theo ông Phùng Quốc Mẫn - Chủ tịch HAWA - sự hợp nhất này được xem là sự kiện tất yếu trong việc thực hiện chủ trương sáp nhập địa giới hành chính của Đảng và Chính phủ, nhằm tận dụng tối đa nguồn lực, thế mạnh của mỗi địa phương, từ đó khai thác tối đa và tạo ra một sức mạnh mới.

"Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu đồ gỗ thứ hai thế giới, với hơn 4.200 doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu. Sau sáp nhập, TP.HCM mới chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của cả nước. Tầm vóc mới này là cú hích đưa ngành gỗ bước vào giai đoạn tăng trưởng chất lượng cao, dựa trên nền tảng liên kết, đổi mới, bền vững và hội nhập sâu với chuỗi giá trị toàn cầu", ông Phùng Quốc Mẫn thông tin.

Ban chấp hành HAWA nhiệm kỳ 2025 - 2028 và các hội viên chụp hình lưu niệm tại đại hội ẢNH: HAWA

Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất định, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản vẫn vượt có khả năng trên 17,3 tỉ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ, riêng mảng gỗ và sản phẩm gỗ đã chiếm 15,5 tỉ USD. Thành tích này đưa Việt Nam tiếp tục vững vị trí thứ nhất Đông Nam Á, thứ nhì châu Á.

Chủ đề của Đại hội đại biểu HAWA lần thứ nhất được xây dựng với tầm nhìn "Một hội, một sức mạnh, một tâm điểm thế giới". Đó là đại diện cho sự thống nhất tiếng nói toàn ngành trước Nhà nước và các đối tác quốc tế, khơi gợi niềm tự hào nghề gỗ Việt; là sự hợp lực của khoảng 1.000 doanh nghiệp, bao phủ mọi phân khúc, từ sản xuất theo đơn đặt hàng (OEM) đến thiết kế và sản xuất gốc (ODM), nội thất gia đình đến các công trình cao cấp trên thế giới; HAWA với tầm vóc mới sẽ trở thành nơi kết nối ngành gỗ, nội thất Việt Nam với các nhà mua hàng quốc tế (buyer), chinh phục chuỗi cung ứng nội - ngoại thất toàn cầu.



Đại biểu dự đại hội đại biểu lần 1 (nhiệm kỳ 2025 - 2028) HAWA ẢNH: HAWA

Theo HAWA, ngành chế biến gỗ của TP.HCM sau sáp nhập hướng đến mục tiêu xuất khẩu 15 tỉ USD vào năm 2035, trong đó 80% là sản phẩm đạt tiêu chuẩn xanh. Đại hội đại biểu HAWA lần thứ 1 được xem là khởi đầu cho hành trình mới, đưa doanh nghiệp chinh phục mục tiêu này.

Đại hội đã bầu ra 39 ủy viên Ban chấp hành và 4 Ủy viên Ban Kiểm tra HAWA nhiệm kỳ 1 (2025 - 2028). Ông Phùng Quốc Mẫn - Chủ tịch HAWA - hiện là Tổng giám đốc Công ty TNHH Ván sàn A&M.