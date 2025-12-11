Ngành gỗ Việt Nam chuyển từ gia công sang tự thiết kế và xây dựng thương hiệu

Theo báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IV (2019 - 2024), trong giai đoạn vừa qua đặc biệt là năm 2025 thị trường tiêu thụ gỗ gặp nhiều khó khăn thách thức đặc biệt tại thị trường Mỹ, nơi chiếm hơn 50% thị phần xuất khẩu của Việt Nam. Đáng chú ý là quy định chặt chẽ đối với nguồn gốc, phòng vệ thương mại cùng nhiều áp lực cạnh tranh đến thị trường nước bạn.



Ngành gỗ Việt Nam định hướng chuyển mình từ gia công sang thiết kế và xây dựng thương hiệu ẢNH: CHÍ NHÂN

Dù vậy, ngành gỗ và lâm sản vẫn duy trì mức tăng trưởng tích cực, từ mức 10 tỉ USD năm 2019 lên tới hơn 16 tỉ USD trong năm 2024. Tính đến tháng 11.2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 15,5 tỉ USD tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp ngành gỗ tiếp tục giữ vững vị trí là xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và là nhóm 5 quốc gia xuất khẩu gỗ hàng đầu thế giới.

Trong năm 2025, những khó khăn về thị trường tiếp tục diễn ra nhưng các doanh nghiệp trong ngày đã linh hoạt thích ứng để đạt kết quả tích cực như hiện tại. Dù vậy, cả hiệp hội và doanh nghiệp đều thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn của doanh nghiệp. Trong đó công tác hoàn thuế, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu và quy định phòng cháy chữa cháy vẫn là những điểm nghẽn lớn đối với doanh nghiệp.

Theo Viforest bên cạnh những mặt tích cực, vẫn tồn tại một số khó khăn như hiệp hội đã nhiều lần kiến nghị nhưng việc thực thi chính sách ở các địa phương còn chưa thống nhất, gây tốn kém thời gian và chi phí. Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu gỗ trong nước mới đáp ứng khoảng 70 - 75% nhu cầu chế biến, còn phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu. Giá cước logistics tăng cao, cộng thêm yêu cầu truy xuất nguồn gốc khắt khe từ EU, Bắc Mỹ khiến chi phí sản xuất của doanh nghiệp tăng. Mặt khác, phần lớn doanh nghiệp ngành gỗ của Việt Nam vẫn chủ yếu gia công, chưa nhiều thương hiệu gỗ mạnh mang tầm quốc tế. Đây sẽ là thách thức lớn nếu ngành gỗ muốn tăng giá trị nội địa và phát triển bền vững trong thập kỷ mới.

Viforest cho biết trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phối hợp cùng bộ, ngành và các doanh nghiệp trong việc tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và phát triển thương hiệu. Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi từ gia công sang mô hình tự thiết kế và sở hữu thương hiệu. Tiếp tục nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong việc phát triển chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp, bền vững và minh bạch.

Đại hội cũng bầu ông Nguyễn Quốc Khanh làm Chủ tịch nhiệm kỳ V.