Ngành gỗ trình làng những công nghệ, máy móc tối tân

Sáng nay 19.11, Triển lãm quốc tế về máy móc, thiết bị công nghiệp ngành chế biến gỗ (VietnamWood 2025) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), trưng bày những công nghệ tối tân nhất nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận xu thế mới.
Triển lãm VietnamWood 2025 do Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad kết hợp với Công ty TNHH MTV Yorkers Exhibition Service Việt Nam, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) đồng tổ chức. Với diện tích trưng bày 13.500m2, VietnamWood 2025 quy tụ hơn 320 đơn vị triển lãm của gần 800 gian hàng đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trong bối cảnh nhiều biến động, doanh nghiệp chế biến cần phải gia tăng nội lực, cải thiện năng suất, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Triển lãm năm nay không chỉ mang đến những công nghệ, máy móc và giải pháp sản xuất tiên tiến nhất, mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, hợp tác và cùng phát triển của toàn ngành. Đây là cơ hội quý báu để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận xu hướng tự động hóa, chuyển đổi số nhờ tiếp cận những công nghệ tiên tiến từ các quốc gia phát triển như Đức, Ý ngay tại chính sân nhà.
PV Thanh Niên ghi nhận một số hình ảnh tại triển lãm lớn nhất của ngành gỗ Việt Nam trong năm nay:
