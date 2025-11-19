Ngành gỗ trình làng những công nghệ, máy móc tối tân

Triển lãm VietnamWood 2025 do Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad kết hợp với Công ty TNHH MTV Yorkers Exhibition Service Việt Nam, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) đồng tổ chức. Với diện tích trưng bày 13.500m2, VietnamWood 2025 quy tụ hơn 320 đơn vị triển lãm của gần 800 gian hàng đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong bối cảnh nhiều biến động, doanh nghiệp chế biến cần phải gia tăng nội lực, cải thiện năng suất, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Triển lãm năm nay không chỉ mang đến những công nghệ, máy móc và giải pháp sản xuất tiên tiến nhất, mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, hợp tác và cùng phát triển của toàn ngành. Đây là cơ hội quý báu để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận xu hướng tự động hóa, chuyển đổi số nhờ tiếp cận những công nghệ tiên tiến từ các quốc gia phát triển như Đức, Ý ngay tại chính sân nhà.

PV Thanh Niên ghi nhận một số hình ảnh tại triển lãm lớn nhất của ngành gỗ Việt Nam trong năm nay:

Trong bối cảnh TP.HCM vừa mở rộng địa giới hành chính, trở thành trung tâm kinh tế - công nghiệp hàng đầu cả nước, thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu khi chiếm gần 50% kim ngạch xuất khẩu nội thất của Việt Nam, góp phần khẳng định thương hiệu và vị thế của ngành gỗ Việt trên bản đồ thế giới ẢNH: Q.T

Triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan những nơi trưng bày và giới thiệu máy móc tiên tiến như máy cắt, máy bào, máy cưa xẻ tốc độ cao, hệ thống khoan cắt hiện đại, hệ thống sản xuất CNC tích hợp; các loại nguyên phụ liệu, vật tư tiêu hao được chứng nhận sinh thái từ MDF, ván dăm, ván ép…, VietnamWood 2025 hứa hẹn là sự kiện mang tính bước ngoặt, phản ánh sự tăng trưởng và xu hướng phát triển của ngành công nghiệp chế biến gỗ, đang dần chuyển dịch sang tự động hóa, số hóa và sản xuất bền vững ẢNH: Q.T





Trong lĩnh vực công nghệ cắt và định hình, các công ty nổi tiếng như Kuang Yung Machinery Co., Ltd., Leadermac, Vetta và Nanxing giới thiệu máy cưa xẻ tốc độ cao, máy phay bốn cạnh, hệ thống khoan và các giải pháp cắt thông minh được thiết kế để tối đa hóa hiệu quả và độ chính xác trong các nhà máy hiện đại ẢNH: Q.T

Khu CNC và tự động hóa trưng bày các dây chuyền sản xuất thông minh tích hợp từ Đại Phúc Vinh, Thuận Hiền, Thượng Nguyên, Anderson và HOMAG, trình diễn các hệ thống sản xuất hoàn toàn tích hợp dựa trên CNC, cung cấp các giải pháp thông minh có thể tùy chỉnh cho mọi giai đoạn sản xuất ẢNH: Q.T

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu công nghệ bề mặt thế hệ tiếp theo, mang lại khả năng hoàn thiện cao cấp, giảm thiểu chất thải và nâng cao năng suất, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. ẢNH: Q.T















