Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Ngành gỗ trình làng những công nghệ, máy móc tối tân

Quang Thuần
Quang Thuần
19/11/2025 15:37 GMT+7

Sáng nay 19.11, Triển lãm quốc tế về máy móc, thiết bị công nghiệp ngành chế biến gỗ (VietnamWood 2025) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), trưng bày những công nghệ tối tân nhất nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận xu thế mới.

Triển lãm VietnamWood 2025 do Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad kết hợp với Công ty TNHH MTV Yorkers Exhibition Service Việt Nam, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) đồng tổ chức. Với diện tích trưng bày 13.500m2,  VietnamWood 2025 quy tụ hơn 320 đơn vị triển lãm của gần 800 gian hàng đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Trong bối cảnh nhiều biến động, doanh nghiệp chế biến cần phải gia tăng nội lực, cải thiện năng suất, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Triển lãm năm nay không chỉ mang đến những công nghệ, máy móc và giải pháp sản xuất tiên tiến nhất, mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, hợp tác và cùng phát triển của toàn ngành. Đây là cơ hội quý báu để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận xu hướng tự động hóa, chuyển đổi số nhờ tiếp cận những công nghệ tiên tiến từ các quốc gia phát triển như Đức, Ý ngay tại chính sân nhà.

PV Thanh Niên ghi nhận một số hình ảnh tại triển lãm lớn nhất của ngành gỗ Việt Nam trong năm nay:  

Ngành gỗ trình làng những công nghệ, máy móc tối tân- Ảnh 1.

Trong bối cảnh TP.HCM vừa mở rộng địa giới hành chính, trở thành trung tâm kinh tế - công nghiệp hàng đầu cả nước, thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu khi chiếm gần 50% kim ngạch xuất khẩu nội thất của Việt Nam, góp phần khẳng định thương hiệu và vị thế của ngành gỗ Việt trên bản đồ thế giới

ẢNH: Q.T

Ngành gỗ trình làng những công nghệ, máy móc tối tân- Ảnh 2.

Triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan những nơi trưng bày và giới thiệu máy móc tiên tiến như máy cắt, máy bào, máy cưa xẻ tốc độ cao, hệ thống khoan cắt hiện đại, hệ thống sản xuất CNC tích hợp; các loại nguyên phụ liệu, vật tư tiêu hao được chứng nhận sinh thái từ MDF, ván dăm, ván ép…, VietnamWood 2025 hứa hẹn là sự kiện mang tính bước ngoặt, phản ánh sự tăng trưởng và xu hướng phát triển của ngành công nghiệp chế biến gỗ, đang dần chuyển dịch sang tự động hóa, số hóa và sản xuất bền vững

ẢNH: Q.T


Ngành gỗ trình làng những công nghệ, máy móc tối tân- Ảnh 3.

Trong lĩnh vực công nghệ cắt và định hình, các công ty nổi tiếng như Kuang Yung Machinery Co., Ltd., Leadermac, Vetta và Nanxing giới thiệu máy cưa xẻ tốc độ cao, máy phay bốn cạnh, hệ thống khoan và các giải pháp cắt thông minh được thiết kế để tối đa hóa hiệu quả và độ chính xác trong các nhà máy hiện đại

ẢNH: Q.T

Ngành gỗ trình làng những công nghệ, máy móc tối tân- Ảnh 4.

Khu CNC và tự động hóa trưng bày các dây chuyền sản xuất thông minh tích hợp từ Đại Phúc Vinh, Thuận Hiền, Thượng Nguyên, Anderson và HOMAG, trình diễn các hệ thống sản xuất hoàn toàn tích hợp dựa trên CNC, cung cấp các giải pháp thông minh có thể tùy chỉnh cho mọi giai đoạn sản xuất

ẢNH: Q.T

Ngành gỗ trình làng những công nghệ, máy móc tối tân- Ảnh 5.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu công nghệ bề mặt thế hệ tiếp theo, mang lại khả năng hoàn thiện cao cấp, giảm thiểu chất thải và nâng cao năng suất, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.

ẢNH: Q.T





Tin liên quan

'No mắt' với hàng chục quốc gia triển lãm ẩm thực tại Việt Nam

'No mắt' với hàng chục quốc gia triển lãm ẩm thực tại Việt Nam

Sáng nay 7.8, Vietfood & Beverage (Propack Vietnam 2025), triển lãm quốc tế chuyên ngành ẩm thực với quy mô lớn nhất tại Việt Nam đã khai mạc tại Trung tâm SECC (TP.HCM).

Hàng vạn khách tham quan triển lãm quốc tế ô tô

Khám phá thêm chủ đề

triển lãm ngành gỗ Chế Biến Gỗ xuất khẩu gỗ Nội thất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận