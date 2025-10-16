3.000 sinh viên HUTECH ‘cháy hết mình’ trong đêm Gala, phát động HUTECH’s Got Talent 2026

Tối 15.10.2025, không khí tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) trở nên sôi động với đêm Gala chào năm học mới 2025 – 2026, kết hợp lễ phát động cuộc thi “HUTECH’s Got Talent 2026”.

Sự kiện thu hút đông đảo sinh viên tham dự, cùng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ khách mời đình đám, mang đến bầu không khí sôi động, trẻ trung và đầy cảm xúc.

Trên sân khấu, các câu lạc bộ và đội nhóm sinh viên HUTECH lần lượt trình diễn những tiết mục đặc sắc, từ ca hát, nhảy múa đến biểu diễn thời trang, tất cả đều mang một dấu ấn riêng, thể hiện sức sáng tạo và nhiệt huyết tuổi trẻ HUTECH.

Không khí sôi động tại đêm Gala chào năm học mới 2025 – 2026, kết hợp lễ phát động cuộc thi “HUTECH’s Got Talent 2026” ẢNH: SẦM ÁNH

Theo tiến sĩ Huỳnh Ngọc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, điểm nhấn của đêm Gala năm nay chính là sự hội tụ của những tài năng trẻ HUTECH, từ các câu lạc bộ, đội nhóm đến những gương mặt từng đạt giải thưởng ở các mùa "HUTECH's Got Talent" trước. Đây cũng là dịp để khơi dậy niềm tự hào, tinh thần sáng tạo và cống hiến trong mỗi sinh viên HUTECH.

Trên sân khấu là những tiết mục đặc sắc, thể hiện sức sáng tạo và nhiệt huyết tuổi trẻ HUTECH ẢNH: SẦM ÁNH

Chương trình lần này còn là dịp phát động cuộc thi "HUTECH's Got Talent 2026" với chủ đề "Dare more, Do more, Be more", mở ra sân chơi quy mô toàn trường cho các bạn sinh viên đam mê văn hóa - nghệ thuật.

Được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần, cuộc thi là nơi phát hiện những tài năng đặc biệt của sinh viên, động viên và khích lệ các bạn phát triển bản thân toàn diện. Không khí tại sân khấu như bùng nổ khi thông tin về cuộc thi được công bố, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ hàng nghìn khán giả trẻ.

Dự kiến diễn ra trong khoảng 3 tháng, HUTECH's Got Talent 2026 gồm các vòng Sơ loại, Bán kết, Chung kết và Đêm Gala Chung kết xếp hạng và trao giải. Vòng Sơ loại dự kiến diễn ra từ 24.11 đến 29.11.2025, vòng Bán kết diễn ra từ ngày 30.11 đến 26.12.2025, vòng Chung kết diễn ra từ ngày 27.12 đến 30.01.2026, và Đêm Gala Chung kết xếp hạng và trao giải dự kiến tổ chức ngày 30.01.2026. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 200 triệu đồng.