31 chủ đầu tư ở TP.HCM giải ngân đầu tư công dưới 50%

Ngày 13.2, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải ngân đầu tư công năm 2022.

Tính đến ngày 31.1.2023, số liệu do Kho bạc Nhà nước TP.HCM thống kê cho thấy thành phố đã giải ngân 26.636 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 71,3% so với tổng kế hoạch vốn giao là 37.366 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân 1.549 tỉ đồng (đạt 62,5%) và ngân sách địa phương giải ngân là 25.678 tỉ đồng (gần 72%). So với năm 2021, số vốn đầu tư công được giải ngân trong năm 2022 cao hơn 6.900 tỉ đồng.



Dù vốn đầu tư công được giải ngân tăng cả giá trị tuyệt đối cũng như tỷ lệ giải ngân so với năm 2021 nhưng Chủ tịch Phan Văn Mãi nhìn nhận tỷ lệ giải ngân năm 2022 chưa đạt như mục tiêu đã đề ra là trên 95%.



Tỷ lệ giải ngân đầu tư công của TP.HCM trong năm 2022 chỉ đạt hơn 71% NGỌC DƯƠNG

Qua phân tích, tỷ lệ giải ngân giữa các tháng không đồng đều, vốn giải ngân chủ yếu dồn vào các tháng cuối năm. Cụ thể, tổng vốn giải ngân trong 3 tháng cuối niên độ (tháng 11, tháng 12.2022 và tháng 1.2023) chiếm tỷ trọng 56% tổng vốn giải ngân trong năm. Riêng tháng 12.2022 đã chiếm tỷ trọng 32% tổng vốn và là tháng giải ngân cao nhất trong năm 2022.

Lãnh đạo TP.HCM đánh giá, nhiều chủ đầu tư chưa đảm bảo được tỷ giải ngân vốn đầu tư công đạt ít nhất 86% trở lên, gồm 63/92 cơ quan chủ quản, chủ đầu tư dự án. Trong đó, 9 đơn vị giải ngân từ 80 - 86%; 23 đơn vị giải ngân từ 50 - 80% và 31 đơn vị dưới 50%.

Cũng liên quan đến giải ngân đầu tư công, hồi đầu tháng 1, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết, bản thân, Giám đốc Sở KH-ĐT, phó giám đốc phụ trách đầu tư công, các trưởng ban lớn, người đứng đầu các chủ đầu tư giải ngân 0 đồng sẽ không được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.



Tháng 12.2022, UBND TP.HCM thống nhất việc đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công.

Việc đánh giá, xếp loại cán bộ phân theo 4 nhóm, tương ứng với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Nếu cơ quan, đơn vị chỉ giải ngân dưới 30%, thủ trưởng không được xem xét đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và không được hưởng thu nhập tăng thêm quý IV/2022.

Nếu giải ngân từ 30 - 50%, thủ trưởng đơn vị không được xem xét đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ xem xét chi thu nhập tăng thêm ở mức hoàn thành nhiệm vụ. Nếu giải ngân từ 51 - 79%, thủ trưởng được xem xét ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; được xem xét đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu giải ngân trên 80%.

Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP.HCM hơn 70.000 tỉ đồng, gấp đôi năm 2022.