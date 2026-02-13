315 người lên chuyến xe miễn phí về quê ngày 26 tết, có người bật khóc nức nở

Sáng nay 13.2 (26 tháng chạp), không khí tại điểm khởi hành chương trình chuyến xe nghĩa tình của Công đoàn phường Vườn Lài đầy rộn ràng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho đoàn viên và người lao động nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đảm bảo phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Những giọt nước mắt hạnh phúc

Trong số 315 hành khách may mắn nhận được tấm vé miễn phí, bà Trịnh Thị Vẫn (55 tuổi, ở Quảng Ngãi) là một trong những trường hợp khiến nhiều người không khỏi xót xa. Vừa đặt chân đến TP.HCM vào ngày 21 tháng chạp để điều trị bệnh nặng, bà Vẫn ngỡ rằng năm nay mình phải đón tết nơi bệnh viện vì kinh phí cạn kiệt và sức khỏe yếu.

Người dân lên chuyến xe nghĩa tình về quê đón tết ẢNH: TRẦN KHA

Cầm tấm vé trên tay, bà Vẫn không kìm được nước mắt, bật khóc nức nở: "Cô vô thành phố để khám bệnh, bệnh nặng lắm. Lúc đi chỉ nghĩ đến chuyện chữa chạy, không dám mơ có tiền mua vé về quê. Nhờ có chuyến xe nghĩa tình này, cô mới được về nhà ăn tết. Thực sự cô cảm ơn chương trình, cảm ơn ban tổ chức rất nhiều".

Cùng chung niềm xúc động, chị Lơ Thị Loan (48 tuổi, ở Phú Yên), một người làm thuê tại quán ăn TP.HCM, chia sẻ đã 5 năm rồi chị chưa được về quê vì cuộc sống mưu sinh quá khó khăn. Với chị, chuyến xe không đồng này chính là "món quà tết" lớn nhất mà chị nhận được sau nhiều năm tha hương.

Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Chương trình năm nay do Công đoàn phường Vườn Lài phối hợp cùng Hội Thiện nguyện Từ Tô và các mạnh thường quân tổ chức. Tổng cộng có 7 chuyến xe nghĩa tình đưa người dân về các tỉnh miền Trung và miền Tây như: Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ... với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 160 triệu đồng.

Từ rất sớm người dân đã có mặt tại điểm tập trung để chuẩn bị lên xe về quê ẢNH: TRẦN KHA

Bé gái chạy tung tăng khu vực điểm tập trung khoe vì sắp được lên xe về quê đón tết ẢNH: TRẦN KHA

Ông Nguyễn Phúc Hiệp, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vườn Lài, chia sẻ: "Chúng tôi rất xúc động khi chứng kiến bà con được về quê sớm để đoàn viên cùng gia đình. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện sự trân quý của chính quyền và các nhà hảo tâm đối với những người con xa xứ đang nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của thành phố".

Không chỉ hỗ trợ vé xe, chương trình còn là nhịp cầu nối những tấm lòng vàng. Ông Đặng Trọng Sơn, Chủ tịch Công đoàn phường, cho biết đơn vị đã chuẩn bị rất quyết liệt trong gần 2 tháng qua để rà soát, hỗ trợ đúng đối tượng, từ những người thợ may vỉa hè, người phụ hồ đến các sinh viên nghèo và người lao động đang điều trị bệnh.

Bà Trịnh Thị Vẫn xúc động bật khóc tại buổi lễ ẢNH: TRẦN KHA

Lãnh đạo phường chụp ảnh lưu niệm cùng mạnh thường quân ẢNH: TRẦN KHA

Người dân nô nức về quê ẢNH: TRẦN KHA

Khi những chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời bến, tiếng còi xe hòa cùng những nụ cười và cả những giọt mắt hạnh phúc. Những chuyến xe nghĩa tình ấy không chỉ chở người dân về quê, mà còn chở theo hơi ấm tình người, giúp cái tết của những người lao động nghèo trở nên trọn vẹn và ấm áp hơn bao giờ hết.