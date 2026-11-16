320 đại biểu trẻ em sẽ tham gia phiên họp Quốc hội giả định tại Hà Nội

Sáng 16.11, ban tổ chức phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 3, năm 2026 tổ chức cuộc họp nhằm trao đổi, thống nhất các nội dung, nhiệm vụ tổ chức phiên họp, với sự chủ trì của chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Trưởng ban tổ chức.

Tham dự cuộc họp có ông Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Hiển, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cùng các thành viên ban tổ chức.

Ban tổ chức cho biết, Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 3, năm 2026 do T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan tổ chức. Hoạt động nhằm triển khai thực hiện luật Trẻ em năm 2016, cụ thể hóa Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em.

Chị Hồ Hồng Nguyên chủ trì phiên họp Ban tổ chức Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Chủ đề phiên họp là "Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai". Phiên họp dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12.12.2026 tại Hà Nội, với sự tham gia của 320 đại biểu trẻ em đến từ 34 tỉnh, thành phố. Phiên toàn thể dự kiến tổ chức sáng 12.12 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội.

Theo ban tổ chức, đây là chủ đề có tính thời sự, liên quan trực tiếp đến việc học tập, sinh hoạt và sự phát triển của trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số. Nội dung phiên họp tập trung vào 3 nhóm vấn đề: bảo đảm môi trường số an toàn cho trẻ em; trang bị năng lực số cho trẻ em; phát huy giá trị của môi trường số vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Lấy ý kiến, nguyện vọng của trẻ em trên cả nước

Để chuẩn bị nội dung, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã phân công Hội đồng Đội T.Ư làm đầu mối trực tiếp tham mưu, hướng dẫn các hoạt động lấy ý kiến, nguyện vọng của trẻ em trên phạm vi cả nước.

Các địa phương triển khai thông qua kỳ họp Hội đồng trẻ em, diễn đàn, hội nghị và những hình thức phù hợp, tạo điều kiện để trẻ em thảo luận, bày tỏ quan điểm, đề xuất giải pháp liên quan đến chủ đề phiên họp.

Anh Hoàng Thái Nam, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư đã trình bày báo cáo công tác chuẩn bị phiên họp ẢNH: ĐĂNG HẢI

Hội đồng Đội T.Ư cũng đã tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng tham gia phiên họp và thảo luận tổ về chủ đề phiên họp cho 320 đại biểu trẻ em.

Kết luận tại cuộc họp, chị Hồ Hồng Nguyên đề nghị bộ phận thường trực tham mưu tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để hoàn thiện nội dung, chương trình và phân công nhiệm vụ, bảo đảm rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện. Đồng thời bảo đảm phiên họp diễn ra hiệu quả, thực sự là diễn đàn để trẻ em bày tỏ chính kiến, gửi gắm nguyện vọng và đề xuất giải pháp về những vấn đề liên quan đến các em.

