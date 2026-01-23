Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

33 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV công tác trong lực lượng vũ trang

Đình Huy
Đình Huy
23/01/2026 09:57 GMT+7

Trong số 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV được công bố tối 22.1, có 33 ủy viên công tác trong lực lượng vũ trang. Trong đó, quân đội có 26 ủy viên Trung ương (gồm 25 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết), lực lượng công an có 7 ủy viên Trung ương.

Danh sách 33 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV công tác trong lực lượng vũ trang (xếp theo abc và từng khối):

33 Uỷ viên Trung ương công tác trong lực lượng vũ trang khóa XIV - Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

ẢNH: TTXVN

Các ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV công tác trong quân đội:

1. Trung tướng Đào Tuấn Anh, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng.

2. Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng.

3. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.

4. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

5. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

6. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

7. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng.

8. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

9. Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

10. Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

11. Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng.

12. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

13. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

14. Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng.

15. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

16. Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng.

17. Trung tướng La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.

18. Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng.

19. Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

20. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

21. Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội.

22. Trung tướng Lê Xuân Thế, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng.

23. Thiếu tướng Lê Xuân Thuân, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng.

24. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

25. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

26. Đại tá Nguyễn Hải Anh, Phó tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng (Uỷ viên dự khuyết).

Các ủy viên Trung ương Đảng công tác trong lực lượng công an:

1. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an.

2. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

3. Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an.

4. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

4. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

6. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

7. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an.

