336 điểm ùn tắc phức tạp, TP.HCM ra 'tối hậu thư' cho loạt dự án trọng điểm

Theo đánh giá chung của UBND TP.HCM, thời gian qua, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp. Thống kê sơ bộ cho thấy, còn tồn tại 336 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, trong đó có 186 điểm nguy cơ cao, tập trung tại khu vực trung tâm và các tuyến cửa ngõ như: Quốc lộ 13, cầu Bình Triệu 1, cầu Phú Cường, quốc lộ 1, quốc lộ 51, quốc lộ 22, nút giao An Phú, cảng Cát Lái, cảng Bình Dương...

Tình trạng ùn tắc giao thông đang diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nguyên nhân được xác định chủ yếu do nhu cầu vận chuyển hàng hóa, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao nhưng hạ tầng chưa đáp ứng kịp. Cùng với đó, nhiều dự án, công trình giao thông trọng điểm được đồng loạt triển khai, trong khi ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân chưa cao. Ngoài ra, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi.

Để đảm bảo giao thông trên địa bàn thành phố được thông suốt và an toàn, các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, ưu tiên xử lý có trọng tâm, trọng điểm; quyết tâm khắc phục xong các điểm ùn tắc giao thông cục bộ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường yêu cầu thành lập các Tổ công tác phối hợp xử lý ùn tắc giao thông theo một số tuyến, khu vực trọng điểm, như: Khu vực trung tâm; tuyến Xa lộ Hà Nội - Mai Chí Thọ - nút An Phú - cảng Cát Lái; tuyến cầu Phú Mỹ - Võ Chí Công - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; quốc lộ 13 - cầu Bình Triệu; quốc lộ 22; quốc lộ 51; đoạn nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương; đường Mỹ Phước - Tân Vạn; đường Nguyễn Tất Thành; đường Nguyễn Hữu Thọ; đường Cộng Hòa; đường Lý Thường Kiệt; đường Hai Bà Trưng; khu vực cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu…, hoàn thành trước 15.10.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương được yêu cầu có giải pháp bù tiến độ đối với các dự án chậm trễ do ảnh hưởng bởi nguồn cấp vật liệu và thời tiết. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, kết hợp thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, điều tiết giao thông tránh gây cản trở, ùn tắc trong suốt thời gian thi công công trình.

Cụ thể, lãnh đạo thành phố yêu cầu hoàn thành nhánh cầu N2 -XL11 nút giao An Phú trước 31.12 và hầm chui HC1-02 - XL6 trước 15.1.2026; Vành đai 2 phải khởi công đoạn 1 trước 15.11, khởi công đoạn 2 trước 30.10, khởi công lại đoạn 3 vào 30.10; thông xe đoạn tuyến phía đông Vành đai 3 (địa bàn TP.Thủ Đức cũ) và thông xe kỹ thuật đoạn tuyến phía tây (địa bàn các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh cũ) trước 31.12; nút giao Mỹ Thủy phải hoàn thành cầu Kỳ Hà 3 trong năm nay, hoàn thành cầu Kỳ Hà 4, các nhánh bờ tả, bờ hữu và cầu vượt trên Vành đai 2 trước 30.3.2026, hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6.2026.

Song song, áp dụng hiệu quả các giải pháp phi công trình như: Rà soát hệ thống biển báo hiệu đường bộ, biển chỉ dẫn, đèn tín hiệu giao thông để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; có giải pháp kỹ thuật phù hợp để xe 2 bánh được rẽ phải liên tục tại một số giao lộ đủ điều kiện nhằm khắc phục tình trạng lưu thông trên vỉa hè; nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, giao thông thông minh (AI) trong giám sát, điều khiển giao thông; phối hợp với các doanh nghiệp cảng nghiên cứu thực hiện giải pháp điều phối sản lượng hàng hóa giữa các cảng hợp lý, góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cảng Cát Lái...

Tất cả các đầu việc được giao chi tiết, cụ thể cho từng sở, ban, ngành phụ trách và được yêu cầu báo cáo kết quả cho UBND TP trước 15.10.