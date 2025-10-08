Yêu cầu khôi phục phà Bình Quới ngay trong tháng 10

Theo thống kê của thành phố, khu vực cầu Bình Triệu hiện nằm trong nhóm hơn 180 điểm có nguy cơ ùn tắc cao sau khi mở rộng địa giới hành chính. Trong khi đó, công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 dự kiến cuối tháng 11 mới hoàn thành, nên việc khôi phục bến Bình Quới được xem là giải pháp cấp bách góp phần giảm kẹt xe cho khu vực.

Người dân vẫn mòn mỏi chờ phà Bình Quới hoạt động trở lại ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trước tình hình trên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng - cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông thành phố, chủ trì, phối hợp với các bên liên quan khôi phục hoạt động của bến phà Bình Quới ngay trong tháng 10 để giảm ùn tắc cho khu vực.

Những vướng mắc vượt thẩm quyền cần báo cáo, đề xuất chính quyền thành phố xử lý, sớm khai thác trở lại bến phà đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nhất là khi cầu Bình Triệu đang thi công nâng cấp gây ùn tắc thường xuyên ở khu vực trên.

Phà Bình Quới nối đường Bình Quới trong bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh cũ) qua sông Sài Gòn sang đường Kha Vạn Cân (TP.Thủ Đức cũ). Hơn 1 năm qua, kể từ khi tuyến phà phải ngưng hoạt động do gặp vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, thuê đất, người dân từ hướng TP.Thủ Đức đi Q.Bình Thạnh (cũ) và ngược lại hằng ngày phải đi vòng hơn 10 km qua các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm, cầu Bình Triệu, Phạm Văn Đồng… thay vì khoảng 10 phút đi phà vượt sông.

Đặc biệt, kể từ khi cầu Bình Triệu 1 điều chỉnh lưu thông để phục vụ thi công dự án nâng tĩnh không, cửa ngõ phía đông TP.HCM "ngập" trong ùn tắc đến nghẹt thở. Sở Xây dựng TP.HCM liên tục điều chỉnh phương án điều tiết theo thực trạng nhưng ùn ứ vẫn diễn biến phức tạp, chuyển từ cầu Bình Triệu sang cầu Bình Lợi, rồi lại dồn tới đường Phạm Văn Đồng và đổ về QL13 vốn đã quá tải nghiêm trọng hơn 2 thập kỷ qua.