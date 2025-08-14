Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Cầu Bình Triệu 1 cấm ô tô 3 tháng

Hà Mai
14/08/2025 19:13 GMT+7

Ô tô bị cấm qua cầu Bình Triệu 1 theo hướng trung tâm TP.HCM đi quốc lộ 13 nhằm phục vụ công tác nâng tĩnh không.

Sở Xây dựng vừa phát đi thông báo thay đổi phương án tổ chức lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 nhằm phục vụ dự án nâng tĩnh không cầu.

Theo đó, từ 23.8 - 30.11, ô tô bị cấm qua cầu Bình Triệu 1 theo hướng trung tâm TP.HCM đi quốc lộ 13, xe chuyển sang cầu Bình Triệu 2 nằm song song. Lộ trình lưu thông thay thế: Quốc lộ 13 - cầu Bình Triệu 2 - đường Phạm Văn Đồng.

Cụ thể, trên cầu Bình Triệu 2, các đơn vị sẽ sơn vạch phân làn, lắp đặt cọc tiêu để tổ chức lưu thông 2 chiều xe. 

Hướng lưu thông từ đường Đinh Bộ Lĩnh đi đường Phạm Văn Đồng: Bố trí 1 làn xe rộng 3,5m tổ chức cho các loại xe ô tô lưu thông (cấm xe 2 - 3 bánh lưu thông). Hướng lưu thông ngược lại: bố trí 2 làn xe rộng 7m, trong đó làn 1 (sát lề bộ hành bên phải) cho xe 2 - 3 bánh, xe ô tô con lưu thông, làn 2 (sát dải phân cách bên trái) cho các loại xe ô tô.

Tại Quốc lộ 13 (hướng từ cầu Bình Triệu 1 đi đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình) sẽ được lắp đặt cọc tiêu phân cách nhằm tạo 2 chiều xe lưu thông. Phần đường bên phải (phía nhà dân) rộng 7,0m sẽ tổ chức cho các phương tiện xe 2 - 3 bánh từ cầu Bình Triệu 1 đi quốc lộ 13, đường Phạm Văn Đồng. Trong khi đó, phần đường bên trái (phía công viên) rộng 3,5m tổ chức cho các loại xe hướng từ đường Phạm Văn Đồng đến cầu Bình Triệu 1 rẽ trái đi về hẻm số 2 quốc lộ 13.

Sở Xây dựng đề nghị Công an TP.HCM cùng các bên liên quan hỗ trợ, tăng cường lực lượng điều tiết giao thông nhằm hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 có điểm đầu xây dựng cách mố cầu hiện hữu phía quận Bình Thạnh khoảng 93,4m (hướng về bến xe Miền Đông), điểm cuối cách cầu hiện hữu phía TP.Thủ Đức khoảng 92,4m (hướng về đường Phạm Văn Đồng). Tổng chiều dài dự án khoảng 770,4m với diện tích khoảng 1,08 ha và tổng vốn gần 133 tỉ đồng.

