Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM tính mở làn đường riêng cho xe buýt

Hà Mai
Hà Mai
14/08/2025 12:09 GMT+7

Sở Xây dựng có văn bản gửi các sở, ngành, UBND phường, xã và đơn vị liên quan để lấy ý kiến dự thảo quyết định của UBND TP về quy định quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Hiện TP.HCM có 2.378 xe buýt hoạt động trên 164 tuyến, tỷ lệ hài lòng của hành khách đạt trên 80%. Đây là mức cao nhất trong 5 dịch vụ công ích của thành phố. 6 tháng đầu năm 2025, hệ thống xe buýt vận chuyển 283 triệu lượt khách, tăng khoảng 16,5% so với cùng kỳ.

TP.HCM tính mở làn đường riêng cho xe buýt - Ảnh 1.

TP.HCM đang quyết tâm thúc đẩy giao thông công cộng để theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững

ẢNH: NGUYỄN DUY

Theo dự thảo, giai đoạn 2025 - 2030, TP.HCM sẽ bổ sung thêm 95 tuyến, nâng tổng số lên 205 tuyến xe buýt. Dự thảo cũng đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xe buýt. Trong đó, thành phố dự kiến sẽ tổ chức giao thông ưu tiên cho xe buýt lưu thông thông suốt, bố trí làn đường ưu tiên hoặc làn riêng cho xe buýt theo phương án tổ chức giao thông được duyệt.

Mạng lưới sẽ được mở rộng kết nối các đầu mối giao thông quan trọng như nhà ga, cảng hàng không, bến xe khách liên tỉnh và khu vực trung tâm đô thị, đồng thời tích hợp với metro, buýt đường sông, xe đạp công cộng và các phương thức vận tải khác để bảo đảm tính liên thông.

Bên cạnh đó thành phố khuyến khích phát triển các tuyến xe buýt đặc thù như tuyến kết nối sân bay, tuyến liên tỉnh, xe buýt 2 tầng phục vụ khách du lịch và các tuyến đáp ứng nhu cầu đi lại đặc biệt. Các đơn vị vận tải sử dụng phương tiện chạy điện, năng lượng xanh và có trang bị hỗ trợ người khuyết tật sẽ được ưu tiên khi tham gia khai thác.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi góp ý bằng văn bản trước ngày 25.8 để tổng hợp, trình UBND TP xem xét ban hành.

Hồi 2017, TP.HCM cũng dự kiến thử nghiệm làn đường dành riêng cho xe buýt ở hai tuyến đường Điện Biên Phủ (từ vòng xoay Lý Thái Tổ - chân cầu Sài Gòn) và đường Võ Thị Sáu (từ vòng xoay Dân Chủ - đường Đinh Tiên Hoàng). Tuy nhiên, do vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ người dân và các chuyên gia, đề án không được triển khai. Tới 2019, Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng) tiếp tục đề xuất làm làn đường ưu tiên theo giờ cho xe buýt trên 2 tuyến đường trên, song, kế hoạch một lần nữa bỏ ngỏ.

TP.HCM kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ người dân đổi xe điện, mới có 1 phản hồi

TP.HCM kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ người dân đổi xe điện, mới có 1 phản hồi

Gần 2 tuần sau khi có văn bản gửi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hệ sinh thái xe điện về việc đề xuất các gói hỗ trợ người dùng và tài xế chuyển đổi sang xe điện, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) mới nhận về phản hồi của 1 đơn vị.

