34 giờ truy bắt nghi phạm sát hại thiếu nữ, phân xác phi tang xuống sông Hồng

Công an TP.Hà Nội ngày 16.10 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh (38 tuổi, quê H.Kiến Xương, Thái Bình; thường trú H.Gia Lâm, Hà Nội) về tội giết người.

Bị can Tạ Duy Khanh CAND

Khanh là đối tượng đã sát hại chị H.Y.N (17 tuổi, trú Q.Ba Đình, Hà Nội), rồi phân thi thể nạn nhân thành nhiều phần, phi tang xuống sông Hồng.

Huy động hàng trăm cảnh sát, "khóa" cửa khẩu để truy bắt

Là người trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng công an tiến hành bảo vệ, khám nghiệm và pháp y tử thi, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết, đây là một vụ án khó, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là nữ giới, khoảng 20 tuổi, không mặc quần áo, đang trong giai đoạn phân hủy.

Nguyên nhân tử vong được xác định là mất máu cấp, bởi 2 vết thương làm thủng thùy trên phổi phải và thành tim.

"Đối tượng sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn ngay. Thông tin về nạn nhân rất nghèo nàn, không có bất cứ giấy tờ gì để xác định được danh tính", thiếu tướng Tùng nói.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng ĐÌNH HUY

Xác định việc tìm ra danh tính của nạn nhân là mấu chốt để tìm ra đối tượng gây án, công an đã tập trung lực lượng, khoanh vùng và chưa đầy 24 giờ sau đã xác định được bị hại là chị H.Y.N.

"Khó khăn nhất chính là dùng các biện pháp khoa học, kỹ thuật hình sự để xác định danh tính nạn nhân khi những dấu vết thu thập được đã xảy ra 3 ngày. Chúng tôi đã huy động hàng trăm chiến sĩ, phát thông báo đến 63 tỉnh, thành để tìm những người phụ nữ mất tích", thiếu tướng Tùng thông tin.

Sau khi tìm ra danh tính, ban chuyên án bắt đầu dựng lại các mối quan hệ của nạn nhân để khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Công an đã đưa ra nhiều nhận định trên những cơ sở khoa học, dữ liệu thu thập được.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đối tượng nghi vấn là Tạ Duy Khanh. Ngay lập tức, một tổ công tác đã nhanh chóng đến tòa chung cư nơi Khanh sinh sống nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Công an tiếp tục truy vết Khanh ở nhiều tỉnh, thành khác.

"Chúng tôi truy tìm ở rất nhiều địa phương, không chỉ riêng Thái Bình. Ngoài ra, chúng tôi cũng thông báo tới tất cả các cửa khẩu", thiếu tướng Tùng nói.

Công an xác định Khanh đã xách ba lô, đến bến xe Nước Ngầm, lên xe khách trốn về quê ở H.Kiến Xương (Thái Bình). Xác định được nơi ẩn nấp của Khanh là một ngôi nhà hoang ở quê, công an phải chạy đua với thời gian để truy bắt, đề phòng khả năng đối tượng tự sát khi cùng đường.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong điều tra vụ án ĐÌNH HUY

23 giờ ngày 14.10, khi lực lượng của Công an TP.Hà Nội phối hợp Công an tỉnh Thái Bình ập vào bắt giữ, Khanh cố thủ trong gầm giường, dùng dao chọc tiết lợn định tự sát. Lực lượng công an đã ngăn chặn và đưa Khanh đi cấp cứu.

Đối tượng chưa tiền án tiền sự, không "ngáo" đá

Tại bệnh viện, Khanh đã khai nhận hành vi giết chị N. rồi phân xác để phi tang. Theo thiếu tướng Tùng, đầu năm 2023, bị hại và Khanh có quan hệ thân tình với nhau. Tối 10.10, Khanh và nạn nhân cùng nhau đi ăn, sau đó về căn hộ của Khanh tại khu đô thị ở H.Gia Lâm.

Tại đây, Khanh đòi nạn nhân 50 triệu đồng nhưng bất thành, dẫn đến hai bên mâu thuẫn. Khanh đã dùng dao gọt hoa quả loại lớn đâm 5 nhát vào người chị N. làm nạn nhân tử vong. Sau đó, Khanh phân xác nạn nhân rồi cho toàn bộ các phần cơ thể vào một thùng xốp màu trắng, dùng băng dính dán kín, rồi thuê taxi chở ra sông Hồng để phi tang.

Về nhân thân bị can, ông Tùng thông tin, Khanh là con cả trong gia đình có 3 anh chị em. Khanh làm nghề mạ đồng cho gốm ở xã Bát Tràng cùng với bố, mẹ đẻ. Bị can Khanh đã có vợ con nhưng sống một mình ở H.Gia Lâm.

Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết thêm, Khanh chưa có tiền án, tiền sự, khi gây án không "ngáo" đá.

Tính đến thời điểm hiện tại, công an chưa xác định hung thủ có đồng phạm trong vụ án.