Công an Hà Nội xác minh thông tin thiếu nữ bị giết, phân xác là á khôi

Chiều 16.10, Công an TP.Hà Nội tổ chức họp báo, thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, phân xác phi tang dưới sông Hồng, xảy ra tại H.Gia Lâm (Hà Nội) ngày 10.10 vừa qua.



Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, chủ trì buổi họp báo ĐINH HUY

Sau khi vụ án xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin, như nạn nhân là á khôi áo dài của một cuộc thi người đẹp, vụ án có đồng phạm, hay nghi phạm là người nghiện ngập, thường xuyên tổ chức "bay lắc" tại chung cư.

Liên quan những vấn đề này, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho hay hung thủ trong vụ án là Tạ Duy Khanh (38 tuổi, quê tại H.Kiến Xương, Thái Bình; thường trú tại H.Gia Lâm, Hà Nội), đã bị khởi tố về tội giết người; còn nạn nhân là chị H.Y.N (17 tuổi, trú Q.Ba Đình, Hà Nội).

Theo thiếu tướng Tùng, Khanh là anh cả, dưới còn nhiều em. Khanh chưa có tiền án, tiền sự; đã có vợ và con nhưng ở một mình tại chung cư Vinhome Oceanpak (H.Gia Lâm).

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân Đ.X

Về thông tin Khanh thường xuyên rủ bạn đến chung cư "bay lắc", thiếu tướng Tùng khẳng định là không đúng. "Chúng tôi đã điều tra rất kỹ thông tin này và đến nay chưa có tài liệu nào chứng minh, đồn đoán này chưa có cơ sở", thiếu tướng Tùng nói, và cho hay, vụ án chưa xác định có đồng phạm.

Theo thiếu tướng Tùng, bước đầu cơ quan công an xác định, Khanh hẹn nạn nhân đến nhà, sau đó mâu thuẫn vì đòi khoản nợ 50 triệu đồng không được nên ra tay sát hại, phân xác nạn nhân để phi tang. Công an TP.Hà Nội đang làm rõ liệu còn hành vi Khanh cướp tài sản của nạn nhân hay những hành vi khác hay không.

"Quan hệ của Khanh và nạn nhân xuất phát từ đầu năm 2023, hai người rất thân với nhau. Trước khi Khanh đưa N. vào nhà gây án, cả hai còn dẫn nhau đi ăn", thiếu tướng Tùng nói.

Công an TP.Hà Nội khen, thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phá án ĐINH HUY

Trước thông tin nạn nhân là á khôi của một cuộc thi người đẹp, thiếu tướng Tùng cho hay, chỉ thấy trên mạng đăng, nhưng ngày, tháng, năm sinh bị lệch. Nạn nhân sinh năm 2006 chứ không phải 2004. "Chúng tôi cũng đang xác minh xem nạn nhân có phải là á khôi hay không", thiếu tướng Tùng nói.

Tại buổi họp báo, Công an TP.Hà Nội cũng tổ chức khen, thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc điều tra nhanh chóng vụ trọng án này.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 13.10, Công an TP.Hà Nội nhận thông tin về việc phát hiện một thi thể bị phân mảnh tại bờ sông Hồng, đoạn thuộc thôn Giang Cao (xã Bát Tràng, H.Gia Lâm, Hà Nội). Quá trình khám nghiệm, điều tra, Công an TP.Hà Nội xác định nạn nhân là chị N., bị sát hại và phân xác nhằm phi tang.

Công an TP.Hà Nội sau đó xác định Tạ Duy Khanh là nghi phạm đã sát hại, phân xác nạn nhân và mang ra sông Hồng phi tang. Khoảng 23 giờ ngày 14.10, Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ Tạ Duy Khanh, khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại quê nhà.