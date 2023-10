Nghi phạm sát hại, phân xác cô gái ném sông là người đã có vợ

Liên quan đến vụ phân xác cô gái thành 4 phần, ném xuống sông tại Hà Nội, chiều nay 15.10, thông tin từ một lãnh đạo UBND xã Hồng Thái cho biết, nghi phạm Tạ Duy Khánh (38 tuổi, quê ở thôn Nam Hòa, xã Hồng Thái, H.Kiến Xương, Thái Bình; cư trú tại khu đô thị Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội) sinh ra và lớn lên ở xã Hồng Thái.

Nơi tìm thấy phần thi thể nạn nhân Đ.X

Sau khi tốt nghiệp THPT, Khánh theo gia đình lên Hà Nội làm kinh tế. Sau đó Khánh trở về địa phương lấy vợ, ngụ cùng xã Hồng Thái, rồi cùng vợ đến Hà Nội sinh sống.

Theo vị này, nghi phạm chưa có tiền án, tiền sự, không phải là đối tượng đặc biệt bị quan tâm trên địa bàn.



Tối qua (14.10), Công an tỉnh Thái Bình phối hợp Công an TP.Hà Nội bắt giữ Tạ Duy Khánh, nghi phạm phân xác cô gái làm 4 phần, khi Khánh đang trốn ở Thái Bình.

Khi biết công an đang vây bắt, Khánh đã thủ sẵn 1 con dao bầu (loại dao mổ heo), chui vào gầm giường trốn. Công an cùng gia đình vận động nhưng Khánh luôn trong trạng thái hoảng loạn. Khi công an bắt giữ, Khánh dùng dao cứa vào cổ tự sát nhưng bất thành. Khánh bị thương nhẹ được cấp cứu tại một bệnh viện ở tỉnh Thái Bình dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng công an.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 13.10, một người dân khi đi đánh cá phát hiện phần chân người nổi trên mặt nước, tại bãi cát sông Hồng (thuộc địa phận thôn 2, Giang Cao, Bát Tràng, Hà Nội), cách bờ khoảng 30 m. Sau đó, người này tiếp tục phát hiện phần đầu ở gần bờ, vụ việc ngay sau đó được trình báo công an.

Quá trình tìm kiếm, Công an H.Gia Lâm xác định thi thể nạn nhân bị chia thành 4 phần. Các phần của thi thể sau đó đã được đưa về để phục vụ điều tra.

Qua khám nghiệm, công an xác định nạn nhân là nữ, cao khoảng 1,6 m, tóc đen, dài khoảng 35 cm, xăm môi hồng, lông mày xăm màu nâu, chân phải xăm hình hoa sen màu xanh đen, móng tay sơn màu trắng, móng chân sơn màu xanh.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là cô gái rất trẻ, từng tham dự cuộc thi sắc đẹp năm 2022.

Vụ việc phân xác cô gái ném sông Hồng đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.