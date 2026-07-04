34 tỉnh, thành tranh tài tại hội thao chào mừng 80 năm Thi hành án dân sự

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19.7.1946 - 19.7.2026), trong hai ngày 3 và 4.7, Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) tổ chức vòng chung kết hội thao toàn quốc tại TP.HCM. Thi hành án dân sự TP.HCM là đơn vị đăng cai.

Vòng chung kết quy tụ các đoàn vận động viên đến từ Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và cơ quan thi hành án dân sự của 34 tỉnh, thành phố. Đây đều là những đội tuyển xuất sắc vượt qua vòng loại ở 5 khu vực để tiếp tục tranh tài ở ba môn: bóng đá, pickleball và cầu lông.

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự ẢNH: NGUYỄN ANH

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự, cho biết hội thao là một trong những hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, góp phần tạo sân chơi giao lưu, tăng cường đoàn kết và cổ vũ phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong toàn hệ thống.

"Không chỉ là sân chơi thể thao, hội thao còn là dịp để cán bộ, công chức, người lao động trong toàn hệ thống giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị. Tinh thần kỷ luật, sự bền bỉ, khả năng phối hợp và ý chí vượt khó trên sân thi đấu cũng là những phẩm chất cần thiết trong công tác thi hành án dân sự", ông Nguyễn Thắng Lợi nói.

Hội thao giúp các đoàn thi hành án dân sự cả nước thêm gắn kết ẢNH: NGUYỄN ANH

Trao đổi với Báo Thanh Niên, vận động viên Lê Thanh Tuấn, Chấp hành viên Thi hành án dân sự tỉnh An Giang, cho biết ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện để các vận động viên trên cả nước gặp gỡ, giao lưu và rèn luyện sức khỏe.

Kết quả thi đấu các môn:

Môn bóng đá: Thi hành án dân sự tỉnh An Giang giành giải nhất; á quân: Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau; giải ba: Cục Quản lý Thi hành án dân sự.

Môn Pickleball: Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau giành giải nhất đôi nam dưới 45 tuổi; Thi hành án dân sự TP.HCM giành giải nhất đôi nam trên 45 tuổi; Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu giải nhất đôi nữ; Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai giải nhất đôi nam nữ dưới 45 tuổi; Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đôi nam nữ trên 45 tuổi.

Môn Cầu lông: Thi hành án dân sự TP.HCM giành giải nhất đôi nam dưới 45 tuổi; Thi hành án dân sự TP.Hải Phòng đôi nam trên 45 tuổi; Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên giải nhất đôi nam nữ.

Đoàn Thi hành án dân sự tỉnh An Giang giành vô địch môn bóng đá ẢNH: NGUYỄN ANH

Ông Nguyễn Thắng Lợi trao giải thưởng cho các vận động viên ẢNH: NGUYỄN ANH

Đoàn Thi hành án dân sự TP.HCM giành giải nhất đôi nam trên 45 tuổi môn Pickleball ẢNH: NGUYỄN ANH

Đoàn Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai giành giải nhất đôi nam nữ dưới 45 tuổi môn Pickleball ẢNH: NGUYỄN ANH









