Thi hành án dân sự TP.HCM tổ chức hội thao kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống

Ngân Nga
16/05/2026 22:22 GMT+7

Ở môn pickleball, ông Nguyễn Quang Dũng, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao, xuất sắc giành 2 giải nhất; ông Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, giành 2 giải nhì.

Trong 2 ngày 15 - 16.5, Thi hành án dân sự TP.HCM tổ chức hội thao kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19.7.1946 - 19.7.2026).

Có hơn 800 cán bộ ngành Thi hành án dân sự TP.HCM tham gia hội thao nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng thi hành án dân sự TP.HCM, cho biết hội thao không chỉ là hoạt động thiết thực để nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của hệ thống ngành mà còn đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của cơ quan Thi hành án dân sự TP.HCM.

Hội thao cũng là cách để tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó, giao lưu giữa các đơn vị và tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng thi hành án dân sự TP.HCM

Để hội thao thành công rực rỡ, ông Hòa đề nghị các vận động viên thi đấu với tinh thần "Đoàn kết - trung thực - cao thượng", quyết tâm đạt thành tích cao nhất trên cơ sở giao lưu, học hỏi và giữ gìn nét đẹp văn hóa thể thao. Hội thao có 4 môn thi đấu gồm: pickleball, kéo co, nhảy bao bố, cầu lông.

Kết quả thi đấu môn pickleball đôi nam - nữ, giải nhất: ông Nguyễn Quang Dũng, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao và bà Đỗ Thị Hoa, Báo Bảo vệ Pháp Luật (Viện KSND tối cao); giải nhì: ông Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và bà Nguyễn Thị Thắm, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4 TP.HCM.

Pickleball đôi nam - nữ, giải nhất: ông Nguyễn Quang Dũng, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao và bà Đỗ Thị Hoa, Báo Bảo vệ Pháp Luật (Viện KSND tối cao)

Đồng giải ba có 2 cặp: ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng thi hành án dân sự TP.HCM và bà Phạm Trần Mai Ngọc, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 17 TP.HCM; ông Nguyễn Hoàng Thắng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao và bà Nguyễn Thị Nga, Thi hành án dân sự TP.HCM.

Kết quả thi đấu môn pickleball đôi nam, giải nhất: ông Nguyễn Quang Dũng, Phó viện trưởng Viện KSND tối cao và ông Trần Trân Định, Báo Bảo vệ Pháp Luật (Viện KSND tối cao); giải nhì: ông Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và ông Lưu Khánh Đường, Thi hành án dân sự TP.HCM.

Đồng giải ba: ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng thi hành án dân sự TP.HCM và ông Nguyễn Thanh Hùng, Thi hành án dân sự TP.HCM; cặp đôi ông Nguyễn Hoàng Thắng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao và ông Bùi Quang Thịnh, Trưởng phòng 5 Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao; ông Vũ Mai Khanh, Tổng giám đốc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro và ông Nguyễn Thái Sơn, Phó tổng giám đốc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

