365 ngày tiếp bạn đọc

Qua bưu điện hoặc tại tòa soạn, không ít lần chúng tôi tiếp nhận hồ sơ các trường hợp cầu cứu do rơi vào túng bấn, thậm chí tuyệt vọng. Như trường hợp em Nguyễn Thị Quỳnh Như, sinh năm 2002, ngụ tại P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, Bình Dương, bị bệnh nặng trải qua quá trình điều trị dài ngày với nhiều cuộc phẫu thuật tại các bệnh viện ở TP.HCM, và may mắn hồi phục. Nhưng gia đình em lại lâm cảnh nợ nần, túng bấn. Ông Nguyễn Văn Triệu, cha Quỳnh Như, đã trực tiếp đến Báo Thanh Niên cầu cứu. Tháng 11.2024, phóng viên đã tìm hiểu và viết bài về em, đến nay bạn đọc giúp đỡ hơn 90 triệu đồng, giúp em và gia đình có kinh phí chăm lo bệnh tật. Điều trân quý là dù chọn cách này hay cách khác (chuyển khoản hoặc gửi tiền mặt ủng hộ trực tiếp) để giúp đỡ những người khốn khó trên chuyên mục Lá lành đùm lá rách, bạn đọc luôn đặt niềm tin vào Thanh Niên, luôn dành tấm lòng yêu thương người cùng khổ gặp hoạn nạn, đau thương.