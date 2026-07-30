385 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận

Theo kết quả phê duyệt của Sở Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng, có 385 học sinh trúng tuyển vào 11 lớp chuyên của Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng), mỗi lớp 35 em (tiếng Anh và toán mỗi môn 2 lớp ).

Về điểm chuẩn, chuyên tiếng Anh dẫn đầu với 33,95 điểm; tiếp theo là chuyên sinh học 33,08 điểm; chuyên hóa học 32,60 điểm; chuyên toán 32,35 điểm; chuyên tin học 32,30 điểm và chuyên ngữ văn 32,25 điểm.

Hai môn có điểm chuẩn thấp hơn là lịch sử với 29,10 điểm và vật lý 29 điểm, trong khi chuyên địa lý có mức điểm chuẩn chỉ 26,30 điểm.

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo (thuộc tỉnh Bình Thuận cũ) ẢNH: QUẾ HÀ

Theo danh sách trúng tuyển, em Nguyễn Minh Đạt, thí sinh đỗ chuyên tin học, trở thành thủ khoa toàn trường với tổng điểm 46,30. Đây cũng là mức điểm cao nhất trong kỳ tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo năm nay.

Ở từng môn chuyên, thủ khoa chuyên toán là Nguyễn Nhật Huy với 41,40 điểm; chuyên vật lý là Ngô Phạm Hoàng Khang với 42,55 điểm; chuyên hóa học là Võ Đỗ Nhật Thiên đạt 44,15 điểm; chuyên sinh học là Phạm Nam Phong với 41,23 điểm; chuyên tiếng Anh là Võ Lê Xuyến Chi đạt 42,85 điểm; chuyên ngữ văn là Lê Quế Bình với 40,90 điểm; chuyên tin học là Nguyễn Minh Đạt đạt 46,30 điểm. Trong khi đó, chuyên lịch sử có thủ khoa là Nghiêm Lương Mai Thanh với 37,60 điểm và chuyên địa lý điểm cao nhất là Nguyễn Văn Nam, đạt 38,85 điểm.

Kết quả tuyển sinh năm nay cho thấy mặt bằng điểm đầu vào của Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo tiếp tục duy trì ở mức cao, khi có tới 6 môn chuyên lấy trên 32 điểm.

Đặc biệt, chuyên tiếng Anh không chỉ có điểm chuẩn cao nhất mà còn có nhiều thí sinh đạt trên 40 điểm. Trong khi đó, chuyên toán vẫn là một trong những lớp có sức hút lớn khi tuyển 70 học sinh, đồng thời ghi nhận nhiều thí sinh đạt tổng điểm từ 40 điểm trở lên.



