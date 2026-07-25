Thi đạt 2 - 3 điểm môn chuyên vẫn đỗ vào trường chuyên: Có đúng quy chế?

Ngày 25.7, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết việc xét tuyển vào trường chuyên hoàn toàn tuân thủ đúng quy chế và phản ánh đúng bản chất, độ phân hóa của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh.

Vị lãnh đạo này nhấn mạnh, đề thi dành cho các lớp chuyên có tính chất đặc thù, khó, độ phân hóa rất cao để chọn lọc học sinh năng khiếu, khác hoàn toàn với đề thi đại trà.

Cùng ngày, một lãnh đạo Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Đắk Lắk) xác nhận điểm thi trong đợt tuyển sinh vào lớp 10 của trường là đúng quy định và do Sở GD-ĐT công bố.

Vị lãnh đạo này cho biết, năm nay, nhà trường đã mở lại lại lớp chuyên môn lịch sử và địa lý. Trong số các em đạt điểm cao đầu vào, chỉ có một số nhỏ các em đạt điểm thấp chỉ khoảng 3 điểm mỗi môn…

Toàn tỉnh Đắk Lắk có 5 trường chuyên biệt (gồm trường THPT chuyên và trường PTDTNT) tổ chức thi tuyển và các trường THPT công lập còn lại thực hiện xét tuyển; có hơn 3.000 học sinh đăng ký dự thi vào các trường tổ chức thi tuyển và hơn 43.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Nhiều phụ huynh băn khoăn về chất lượng giáo dục khi nhiều học sinh đạt 2 - 3 điểm môn chuyên vẫn đỗ vào trường chuyên ẢNH: CTV

Trong đó, Trường THPT chuyên Nguyễn Du và Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh là 2 trường chuyên có chất lượng đào tạo thuộc nhóm dẫn đầu của tỉnh.

Tại Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, điểm chuẩn thấp nhất thuộc lớp chuyên lịch sử 15 điểm; chuyên địa lý 18,75 điểm và chuyên tin học 19,65 điểm. Học sinh ở các lớp này cũng chỉ đạt khoảng 3 điểm môn chuyên nhưng vẫn trúng tuyển.

Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Du, ngoài nhiều lớp chuyên có điểm chuẩn trên 30, lớp chuyên tiếng Pháp 19,9 điểm. Trong danh sách trúng tuyển, nhiều thí sinh đạt hơn 2 điểm hoặc 3 điểm ở môn chuyên nhưng vẫn đủ điều kiện nhập học.

Sau khi Sở GD-ĐT Đắk Lắk công bố điểm chuẩn, nhiều phụ huynh bất ngờ khi một số học sinh lớp chuyên có mức điểm trúng tuyển khá thấp, đồng thời bày tỏ quan ngại về chất lượng của ngành giáo dục.

Tuy nhiên, theo quy chế tuyển sinh của tỉnh Đắk Lắk, các thí sinh dự thi vào trường chuyên phải làm 4 môn thi gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên (hệ số 2). Thí sinh dự thi không có môn nào dưới 2 điểm và việc xét tuyển được thực hiện theo tổng điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Qua đó, việc một số học sinh đạt chưa đến 3 điểm môn chuyên nhưng vẫn trúng tuyển là đúng quy định.