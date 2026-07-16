Bổ sung tuyển sinh lớp 10 ở Đắk Lắk: Ngành sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm

Ngày 16.7, tại buổi họp báo định kỳ, Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết công tác tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026 – 2027 gặp nhiều khó khăn vì số lượng học sinh đăng ký tăng cao.

Vấn đề tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 THPT tại Đắk Lắk đang được chính quyền địa phương và dư luận quan tâm ẢNH: HỮU TÚ

Ông Nguyễn Xuân Đá, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 năm nay tăng cao hơn nhiều năm trước, tạo áp lực lớn cho công tác tuyển sinh.

Theo ông Đá, các trường phải cân đối đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, khả năng tiếp nhận học sinh và công tác phân luồng để xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Việc tuyển sinh bổ sung là do nhiều thí sinh có điểm cao đã trúng tuyển vào các trường công lập nhưng không làm thủ tục nhập học đúng thời hạn, dẫn đến phát sinh chỉ tiêu còn thiếu.

"Nếu sau đợt tuyển sinh bổ sung, các trường vẫn còn thiếu học sinh, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung chỉ tiêu một cách linh hoạt nhằm bảo đảm quyền học tập cho các em", ông Đá cho hay.

Cũng theo ông Đá, ngành sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm để công tác tuyển sinh lớp 10 trong những năm tới được tổ chức thuận lợi và hạn chế tối đa những bất cập.

Ông Nguyễn Xuân Đá, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk, lý giải về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027 ẢNH: HỮU TÚ

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh quyền học tập của học sinh phải được đặt lên hàng đầu. Đây là trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước.

Ông Trương Công Thái cho biết, nếu ngành giáo dục chỉ giải thích chung chung, không có giải pháp cụ thể sẽ không tạo được sự đồng thuận, gây bức xúc cho phụ huynh và xã hội.

Ngành giáo dục Đắk Lắk đang dành khoảng 36% tổng chi ngân sách cho lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục của tỉnh vẫn ở nhóm thấp so với mặt bằng chung cả nước, đòi hỏi ngành giáo dục phải có những giải pháp mạnh mẽ.

Ông Trương Công Thái yêu cầu Sở GD-ĐT đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng linh hoạt, chủ động, bảo đảm mọi học sinh đều có cơ hội đến trường, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.