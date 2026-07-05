Ai nhận được 960.000 đồng/tháng khi tham gia phổ cập giáo dục mầm non 3-5 tuổi?

Nhiều giáo viên thắc mắc, cụ thể những giáo viên mầm non nào được hưởng kinh phí hỗ trợ 960.000 đồng/tháng khi tham gia phổ cập giáo dục mầm non 3-5 tuổi theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP của Chính phủ?

Nghị định số 277/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 ngày 26.6.2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi (có hiệu lực từ 20.10.2025).

Cô giáo và các trẻ mầm non 3-5 tuổi trong một hoạt động ở TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại điểm a khoản 4 điều 5 "Chính sách phát triển đội ngũ" của Nghị định số 277/2025/NĐ-CP nói trên, đối tượng được hỗ trợ tham gia thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi là "hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên tại cơ sở giáo dục mầm non công lập tham gia thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi".

Các đối tượng này được hưởng kinh phí hỗ trợ 960.000 đồng/tháng (kinh phí hỗ trợ không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội).

Điều 14 của Nghị định số 277/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ về "Người tham gia thực hiện phổ cập". Những người này gồm:

Giáo viên mầm non dạy các lớp mầm non từ 3 đến 5 tuổi theo độ tuổi tại các cơ sở giáo dục mầm non; Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, nhân viên cơ sở giáo dục mầm non có đủ điều kiện theo quy định của luật Giáo dục, luật Nhà giáo; Công chức thuộc sở GD-ĐT được giao nhiệm vụ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo dõi, quản lý công tác phổ cập giáo dục mầm non; Cán bộ, công chức cấp xã được UBND cấp xã giao nhiệm vụ theo dõi, điều tra thống kê, tổng hợp số liệu và vận động trẻ trong độ tuổi ra lớp tại địa bàn; UBND cấp xã phân công người theo dõi công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi tại địa bàn.

Như vậy, các giáo viên mầm non dạy các lớp từ 3 đến 5 tuổi theo độ tuổi tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập được hưởng kinh phí hỗ trợ 960.000 đồng/tháng (kinh phí hỗ trợ không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội).

Giáo viên mầm non mới được tuyển dụng, phổ cập giáo dục cho trẻ 3-5 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 1 năm tiền lương cơ sở

Khoản 3 điều 5 Nghị định số 277/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định, giáo viên mầm non được tuyển dụng mới từ năm học 2025 - 2026 theo quy định của pháp luật, thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, cam kết công tác tại cơ sở giáo dục mầm non công lập được tuyển dụng ít nhất 5 năm, được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu 1 năm tiền lương cơ sở (hoặc mức tương đương khi có thay đổi chính sách lương).

Trình tự, thời gian xét duyệt, phương thức chi trả kinh phí chính sách phát triển đội ngũ được quy định ở điều 8 của nghị định nói trên.

Cô giáo và trẻ mầm non 3-5 tuổi, Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định, TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Đầu năm học, các cơ sở giáo dục mầm non công lập rà soát đối tượng giáo viên tuyển dụng mới, người tham gia thực hiện nhiệm vụ phổ cập được hưởng chính sách theo quy định tại khoản 3, 4 điều 5 nghị định này, gửi UBND xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh hoặc sở GD-ĐT theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo thẩm định, phê duyệt.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của cơ sở giáo dục mầm non, UBND cấp xã hoặc sở GD-ĐT có trách nhiệm tổ chức xem xét hồ sơ, phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của UBND cấp xã, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách giáo viên được hưởng chính sách, thông báo kết quả phê duyệt chính sách cho UBND xã hoặc sở GD-ĐT và cơ sở giáo dục mầm non.

Ngay sau khi nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách đối tượng được hưởng chính sách, các cơ sở giáo dục mầm non thông báo công khai (trong thời hạn 3 ngày làm việc) và thực hiện chi trả.

Các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chi trả trực tiếp một lần kinh phí hỗ trợ tuyển dụng mới giáo viên, đối tượng tham gia thực hiện nhiệm vụ phổ cập sau khi được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Cô và trẻ mầm non trong hoạt động giáo dục ở vườn trường ẢNH: PHƯƠNG HÀ



