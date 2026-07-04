Giáo viên mầm non tư thục có được tăng tiền lương, phụ cấp từ tháng 7?

Bạn đọc Báo Thanh Niên thắc mắc về chính sách tiền lương, đãi ngộ, phụ cấp với giáo viên mầm non tư thục (giáo viên ngoài công lập), đặc biệt từ thời điểm tháng 7.2026. Giáo viên tư thục được tính tiền lương ra sao?

Chính sách tiền lương, đãi ngộ đối với nhà giáo được quy định tại điều 23, luật Nhà giáo 2025. Tại đây, nêu rõ quy định tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo ở cơ sở giáo dục công lập và tiền lương của nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Giáo viên mầm non và trẻ trong một ngày hội thể thao ẢNH: THÚY HẰNG

Cụ thể, tiền lương và phụ cấp với nhà giáo ở cơ sở giáo dục công lập được quy định:

Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp;

Phụ cấp ưu đãi nghề và phụ cấp khác theo tính chất công việc, theo vùng theo quy định của pháp luật;

Nhà giáo cấp học mầm non; nhà giáo công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nhà giáo dạy trường chuyên biệt; nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập; nhà giáo ở một số ngành, nghề đặc thù được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn so với nhà giáo làm việc trong điều kiện bình thường.

Còn tiền lương của nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Nhà giáo công tác ở ngành, nghề có chế độ đặc thù thì được hưởng chế độ đặc thù theo quy định của pháp luật và chỉ được hưởng ở một mức cao nhất nếu chính sách đó trùng với chính sách dành cho nhà giáo.

Như vậy, tiền lương của giáo viên mầm non tư thục nói riêng, giáo viên ngoài công lập nói chung, được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Bộ luật Lao động 2019 quy định ra sao về tiền lương?

Theo điều 90, bộ luật Lao động 2019, tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

Theo điều 93 của bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

Giáo viên mầm non cùng trẻ trong một hoạt động gieo hạt, trồng cây tại trường mầm non ngoài công lập ở TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, ban hành ngày 10.11.2025, có hiệu lực từ ngày 1.1.2026.

Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1.1.2026 là 5.310.000 đồng/tháng (đối với vùng I); 4.730.000 đồng/tháng (đối với vùng II); 4.140.000 đồng/tháng (đối với vùng III) và 3.700.000 đồng/tháng (đối với vùng IV).

Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1.1.2026 theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ ẢNH: THÚY HẰNG

Điều 95 của bộ luật Lao động 2019 có quy định việc trả lương. Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể bằng ngoại tệ. Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).