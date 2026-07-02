Tình yêu nghề của cô giáo mầm non TP.HCM mỗi ngày chạy xe máy gần 60 km

Cô giáo mầm non giải nhất giáo viên dạy giỏi toàn thành phố

Mới đây, ngành giáo dục đào tạo TP.HCM đã tổng kết trao giải hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố năm học 2025-2026. Cô Nguyễn Thị Kim Hương, 34 tuổi, giáo viên lớp lá, Trường mầm non Tân Phú, phường Tân Mỹ, là 1 trong 34 giáo viên đoạt giải nhất, đồng thời nằm trong tốp những giáo viên có thành tích xuất sắc nhất.

Cô Kim Hương (bìa phải) giải nhất giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố và trong tốp những giáo viên đoạt giải nhất có thành tích xuất sắc nhất ẢNH: TRANG THƯ

Phần thi thực hành của cô Kim Hương chinh phục ban giám khảo bởi sự sáng tạo, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động dạy học khéo léo, không làm mất đi sự kết nối giữa con người với con người, con người với thực tế. Bốc thăm vào lĩnh vực phát triển nhận thức, cô giáo mầm non thực hiện đề tài "Bé khám phá đặc điểm của thành phố hiện đại". Thiết kế hoạt động giáo dục cho trẻ dưới các trạm khám phá, trạm lựa chọn và trạm sáng tạo, cô Kim Hương ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực hiện bài giảng của mình, tạo hình một bạn nhỏ dẫn trẻ nhỏ khám phá TP.HCM hiện đại với tàu metro, công viên, nhiều cây xanh…

Ở phần sáng tạo, với những câu hỏi như "Con muốn thành phố của mình có gì?", "Làm sao để thành phố vừa hiện đại vừa xanh sạch"..., cô giáo và các bạn nhỏ cùng dựng những mô hình đường sá, phương tiện giao thông, nhà cửa… từ vật liệu tái chế thành mô hình thành phố em mơ ước.

Cô Kim Hương trong phần thi thực hành, thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, tổ chức hoạt động giáo dục với các trẻ Trường mầm non 19/5, phường Tân Thuận, TP.HCM ẢNH: T.P

Coi sáng tạo là động lực để cố gắng

Cô Kim Hương tốt nghiệp khoa sư phạm mầm non, Trường ĐH Sài Gòn, sau đó về công tác từ Trường mầm non Tân Phú (đường số 7, phường Tân Mỹ, TP.HCM) từ năm 2014 đến nay.

12 năm gắn bó với trẻ mầm non, chủ yếu ở khối chồi và khối lá, cô Kim Hương không bằng lòng nếu chỉ mình chỉ hoàn thành công việc chuyên môn theo cách làm quen thuộc. Đặc biệt trong công tác giáo dục trẻ, cô giáo mầm non luôn thích ứng với thế giới xung quanh không ngừng đổi thay, bằng cách cập nhật nhiều ứng dụng công nghệ thông tin, học hỏi nhiều ứng dụng AI có thể phục vụ việc soạn giáo án, tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ.

"Ngoài những buổi tập huấn chuyên môn từ phường, Sở GD-ĐT cũng như trường học tổ chức, tôi dành thêm mỗi ngày 1-2 tiếng tự học qua các kênh miễn phí trên internet, học hỏi từ giáo viên ở nhiều nơi đã đổi mới, sáng tạo ra sao", cô Kim Hương bày tỏ.

Cô Kim Hương cùng trẻ sáng tạo mô hình thành phố thông minh ẢNH: THÚY HẰNG

"Tôi không thấy áp lực vì cần đổi mới, ngược lại thấy đó là một động lực để mình cố gắng. Mỗi khi làm được một điều gì mới, ứng dụng được công cụ nào để việc thực hiện bài giảng nhanh hơn, hiện đại hơn, cho trẻ được học hỏi, trải nghiệm nhiều hơn, tôi rất vui và muốn chia sẻ với đồng nghiệp", cô Kim Hương cho biết thêm.

Cô giáo sinh năm 1992 cũng cho rằng các ứng dụng công nghệ thông tin không thay thế được vai trò của giáo viên mầm non. Những đổi mới này được làm chủ bởi con người, và không thay thế được tình yêu thương, sự quan tâm trẻ, những gắn kết của cô và trẻ, những câu chuyện, bài hát, cái ôm… cô dành cho các con. Đồng thời, cô giáo cũng ưu tiên thời gian để trẻ và cô được trải nghiệm thật, cùng học hỏi ngoài thiên nhiên, tham quan khám phá vườn trường, cùng làm học cụ từ vật liệu tái chế, đọc sách ngoài thư viện...

Cô giáo mầm non cùng trẻ trong một hoạt động ngoài vườn trường ẢNH: THÚY HẰNG

Cô Kim Hương (phải) và cô hiệu trưởng Diễm Phượng ẢNH: THÚY HẰNG

Nhà cô Kim Hương ở xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ), cách trường gần 30 km, để đến trường dạy học trò, mỗi lượt cô chạy xe máy đến trường mất từ 60 phút tới 75 phút. Mỗi chiều tối di chuyển về nhà lại là hành trình tương tự. Ngày nào mưa lớn, việc di chuyển qua phà Bình Khánh khó khăn hơn.

Vượt qua những vất vả đời thường, cô Kim Hương tin rằng mỗi người giáo viên mầm non đều tìm được niềm hạnh phúc khi mình yêu nghề, nuôi dạy trẻ an toàn, vui vẻ, được trẻ yêu thương và không dừng lại trong việc đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn.

"Tôi còn nhớ mãi năm 2021, khi trường học vừa mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19, bà nội của một học trò cũ của tôi đến trường, đưa tôi một chai dầu xanh được gói cẩn thận trong mấy lớp giấy báo. Bà nói đây là món quà từ nước ngoài gửi về, bà muốn tặng cô giáo mong cô luôn khỏe để dạy dỗ các cháu. Hình bóng bà và chai dầu xanh ấy luôn khiến tôi rưng rưng khi nhớ lại", cô giáo xúc động.

Trường có gần 70% giáo viên ở Cần Giờ, Bình Dương, nhưng luôn tận tụy vì trẻ Cô Trần Thị Diễm Phượng, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Phú, phường Tân Mỹ, cho biết cô Kim Hương là giáo viên trẻ, luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong công việc. Ngoài là tổ trưởng khối lớp lá, cô Kim Hương còn là Chủ tịch Công đoàn, trước đó là Bí thư Đoàn thanh niên của trường với nhiều trách nhiệm. "Nhà ở rất xa trường, từ Cần Giờ, nhưng cô Hương làm việc tận tụy, ngày nào cũng đi từ hơn 5 giờ để kịp có mặt ở trường lúc 6 giờ 30 để đón trẻ. Cô Hương đang bị bệnh, phải hóa trị nhưng hiếm khi nào xin vắng mặt, cô đợi tới nghỉ hè mới đi điều trị", cô Phượng chia sẻ. Cô Phượng cũng cho biết, trường cô có 40 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, gần 70% giáo viên là nhà ở Cần Giờ, có cô nhà ở Bình Dương (cũ), nay là TP.HCM, ngày nào cũng rời nhà từ tinh mơ để chạy xe máy tới trường đi dạy nhưng các giáo viên luôn yêu nghề, yêu trẻ, luôn xem đổi mới, sáng tạo với công việc chuyên môn là trách nhiệm để của nhà giáo trong thời đại mới.

Tại lễ tổng kết, trao giải giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố vừa qua, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non, các tập thể, cá nhân cùng với ngành giáo dục mầm non của thành phố tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường hoạt động trải nghiệm và phát huy tính sáng tạo của trẻ. Đặc biệt, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, AI và học liệu số trong tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng hiệu quả, thực chất. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tiếp tục hợp tác, kết nối, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.