Ngày 12.7, Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết tuyển sinh bổ sung khoảng 2.700 chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Trường THPT Cao Bá Quát tuyển 308 chỉ tiêu, Trường THPT Buôn Ma Thuột 230 chỉ tiêu, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ 189 chỉ tiêu, Trường THPT Lê Quý Đôn 143 chỉ tiêu, Trường THPT Hồng Đức 109 chỉ tiêu; các trường THPT công lập còn lại cũng tuyển bổ sung theo số chỉ tiêu còn thiếu.

Đối tượng tham gia là học sinh đã đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 trên hệ thống tuyển sinh nhưng chưa trúng tuyển trong đợt tuyển sinh chính thức; đã trúng tuyển trường THPT công lập, tư thục nhưng chưa hoàn thành việc xác nhận nhập học theo thời gian quy định.

Đắk Lắk tuyển sinh bổ sung khoảng 2.700 chỉ tiêu vào lớp 10 THPT công lập ẢNH: HỮUU TÚ

Theo Sở GD-ĐT Đắk Lắk, đợt tuyển sinh bổ sung được thực hiện đối với số chỉ tiêu còn thiếu của các trường THPT công lập sau đợt tuyển sinh chính thức.

Kết quả xét tuyển bổ sung đợt 1 sẽ được công bố từ 8 - 17 giờ ngày 15.7. Học sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống trước 17 giờ ngày 16.7.

Kết quả xét tuyển bổ sung đợt 2 được công bố từ 8 - 17 giờ ngày 17.7. Học sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 18.7.

Sau khi kết thúc đợt tuyển sinh bổ sung, các trường THPT công lập hoàn tất hồ sơ, trình Sở GD-ĐT phê duyệt kết quả tuyển sinh trước ngày 20.7. Đối với các trường THPT tư thục, căn cứ kết quả tuyển sinh bổ sung để tiếp tục tuyển sinh học sinh chưa trúng tuyển (nếu có nhu cầu) và gửi hồ sơ về Sở GD-ĐT trước ngày 30.7.