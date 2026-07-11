Ngày đầu tuyển sinh đầu cấp, một phường trung tâm của TP.HCM phát cảnh báo lừa đảo

Chiều 11.7, UBND phường Tân Định (TP.HCM) phát thông báo khẩn và yêu cầu tất cả các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn cảnh báo đến toàn bộ phụ huynh học sinh có con em vào lớp 1, lớp 6 về việc lừa đảo liên quan đến tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027.

Thông báo khẩn liên quan đến tuyển sinh đầu cấp phát đi có nội dung:

"Hiện có thông tin kẻ gian tạo phiếu báo nhập học giả về các trường gửi đến phụ huynh và đề nghị liên lạc số điện thoại xxxx để được hướng dẫn.

Kính đề nghị phụ huynh lưu ý cảnh giác không thực hiện theo các cuộc liên hệ trực tiếp như trên. Các vấn đề về tuyển sinh đầu cấp vui lòng đến trực tiếp trường hoặc phòng Văn hóa xã hội của phường, không làm theo điện thoại lạ".

Theo quy định về tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 của Sở GD-ĐT TP.HCM, bắt đầu từ nay, 11.7 đến ngày 20.7, phụ huynh tra cứu kết quả phân tuyến lớp 1, lớp 6, xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ vào trường theo kết quả phân bổ, theo quy định của Sở GD-ĐT.

Các trường học tại phường Tân Định, TP.HCM phát thông báo khẩn cảnh báo lừa đảo liên quan đến tuyển sinh đầu cấp ẢNH: BÍCH THANH

Năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên TP.HCM tuyển sinh đầu cấp sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên TP xây dựng khu vực tuyển sinh linh hoạt không còn gắn cứng với ranh giới phường/xã/quận/huyện như trước đây. Việc phân tuyến trường học không sử dụng khái niệm "nơi tạm trú" hay "thường trú" mà chỉ sử dụng thông tin "nơi ở hiện tại" trên ứng dụng VNeID làm căn cứ xác định khu vực tuyển sinh.

Phụ huynh học sinh ở 3 khu vực cùng thực hiện đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ duy nhất: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn, theo hình thức trực tuyến, từ lúc đăng ký đến khi xác nhận trúng tuyển đảm bảo theo đúng mô hình, nguồn dữ liệu tuyển sinh mà Sở GD-ĐT thống nhất với các đơn vị.

Cũng theo hướng dẫn của cán bộ Sở GD-ĐT, trong thời gian tuyển sinh, phụ huynh thường xuyên cập nhật thông tin tại hệ thống tuyển sinh đầu cấp và trang thông tin điện tử của trường, nơi con em mình trúng tuyển để đảm bảo việc thực hiện nộp hồ sơ theo đúng quy định.